El jefe de DDHH de la ONU pide el "fin inmediato" de ataques en Yemen para evitar un "conflicto a gran escala"

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido a las partes que pongan "fin de inmediato" a cualquier acción que pueda sumir a Yemen en un "conflicto a gran escala" tras registrarse 17 víctimas en ataques de los hutíes en zonas controladas por el Gobierno yemení desde el pasado 6 de agosto y otras dos en zonas controladas por la insurgencia.

"Insto a todas las partes a rebajar las tensiones y a evitar que el pueblo yemení siga sufriendo más miseria. El pueblo yemení ya ha padecido demasiado a causa del devastador legado de años de conflicto, desplazamiento y crisis humanitaria", ha indicado el jefe de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.

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En este sentido, ha pedido "respetar el Derecho Internacional y los Derechos Humanos". "Deben abstenerse de atacar a civiles y bienes civiles, además de adoptar todas las precauciones posibles para evitar muertes y lesiones entre la población civil, así como daños a bienes civiles", ha dicho.

El pasado 7 de agosto, un misil de los hutíes impactó en un campamento para desplazados internos en Marib, dejando a seis civiles heridos, entre ellos un niño. Asimismo, tres trabajadores portuarios murieron y otros cuatro resultaron heridos por los ataques al puerto de Moca, en la provincia de Taiz el pasado 9 de agosto.

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De la misma forma, un ataque del grupo contra el buque mercante 'Tihama' mientras navegaba por el estrecho de Bab el Mandeb el pasado 11 de agosto dejó cuatro marineros muertos, tres de ellos de nacionalidad paquistaní y un indonesio, además de dos miembros de las Fuerzas Armadas yemeníes fallecidos.

La oficina de Turk está revisando otros ataques por parte de los hutíes contra el puerto de Moca los días 14 y 15 de agosto que pueden haber causado víctimas civiles. Asimismo, también se registraron daños en instalaciones de almacenamiento de combustible y un complejo residencial en el hospital saudí del citado puerto.

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"Los ataques contra infraestructuras civiles corren el riesgo de agravar aún más el sufrimiento de la población civil, en un momento en que al menos 18 millones de yemeníes ya padecen inseguridad alimentaria. Estos ataques deben cesar de inmediato", ha zanjado.

En los últimos días, los rebeldes hutíes ha reivindicado ataques contra infraestructuras saudíes, como una refinería de la empresa Saudi Aramco, así como contra posiciones "sensibles" en el aeropuerto de Najrán, en el sur del país.

A ello cabe sumar la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí, anunciado a finales del pasado mes de julio, en respuesta, según precisó entonces el portavoz militar del grupo, Yahya Sari, al "asedio" de Riad en el marco del incremento de tensiones entre las partes tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y el posterior bombardeo en represalia contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.

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