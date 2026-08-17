Buque varado que provocó un derrame frente a las costas de Omán está inclinado 17 grados

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El Cairo, 17 ago (EFE).- El buque Caroline Bezengi, varado frente a la costa de Omán en el mar Arábigo con una fuga que ha provocado un importante derrame de petróleo, se encuentra varado en una zona rocosa e inclinado unos 17 grados, informó este domingo el Ministerio de Transporte omaní.

El departamento indicó en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial omaní ONA que el estado del buque, del que no se había informado antes, ha provocado "que gran parte de uno de sus costados se inunde", en un momento de muchas complicaciones en las operaciones de salvamento marítimo.

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El Caroline Bezengi -que según medios árabes transportaba 880.000 barriles de crudo- se encuentra varado en un acantilado rocoso en la isla Al Qibliya, en el archipiélago de las islas Hallaniyat, y las operaciones se llevan a cabo "bajo condiciones climáticas extremadamente difíciles", según la nota.

La velocidad del viento alcanza los 40 nudos (unos 74 kilómetros por hora), mientras que las olas se elevan hasta los cuatro metros, de acuerdo con el ministerio, que afirmó que continúa con las operaciones en colaboración con la empresa británica Ambrey y otras compañías en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

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Estas empresas especializadas en respuesta y vertidos de petróleo participarán en la limpieza de las zonas afectadas, que abarcan unos 12 kilómetros de las playas de la zona de Ras Madrakah, en el sureste del país árabe.

Las autoridades de Omán están adoptando medidas para limitar la propagación y minimizar los impactos ambientales del derrame, que fue dado a conocer el pasado lunes, cuando el Gobierno omaní afirmó que la mancha de petróleo cubría unos 390 kilómetros cuadrados frente a las costas del sur de Omán.

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En este sentido, los equipos técnicos están trabajando para evaluar e implementar posibles soluciones para limitar las fugas continuas y preservar al máximo la estabilidad del barco y su carga.

Una de estas opciones es transferir petróleo desde los tanques averiados a otros que se encuentran en buenas condiciones en el interior del buque, con el objetivo de reducir al máximo la cantidad de crudo expuesto a fugas, así como las fuerzas de presión. EFE

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