'Buenos amigos', el filme ecuatoriano que aborda la familia moderna y las falsas lealtades

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Susana Madera

Quito, 17 ago (EFE).- Una mochila hurtada por imprudencia juvenil, una mafia europea implacable operando en suelo andino y una madrastra dispuesta a adentrarse en un infierno para rescatar a su hijastra trazan la película ecuatoriana 'Buenos amigos', del cineasta cubano Dwight Gregorich, rodada en apenas 23 días en Quito.

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La trama se sumerge en la tirante relación entre Tatiana, interpretada por Karen Montero, e Isabel (Melissa Endara), una adolescente rebelde que rechaza a la nueva pareja de su padre.

En su afán por desafiar la autoridad familiar, Isabel se une a sus supuestos "buenos amigos", un grupo de jóvenes que cometen fechorías para financiar sus salidas nocturnas, pero el conflicto alcanza proporciones mortales cuando roban una mochila con evidencia crucial de una mafia europea.

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Atrapada en medio de esa crisis, Isabel descubrirá que su única tabla de salvación es aquella madrastra a la que detestaba, una línea con la que los productores quieren demostrar que "amar por elección es un proceso complejo e incómodo, pero profundamente transformador, donde decides construir un vínculo incondicional sin que importe la sangre", dijo Montero a EFE.

Asimismo, quieren subrayar que por la situación en la que se encuentra Ecuador, afectado por bandas del crimen organizado, "es muy fácil hoy en día estar en el lugar equivocado con la gente equivocada, creyendo que conoces a esas personas", planteó al sostener que la sociedad está "demasiado polarizada".

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En un contexto cultural donde las redes sociales exponen a los jóvenes a falsos modelos de éxito o en algunos casos a la glorificación de la violencia, la producción cinematográfica cuestiona la noción de que la impunidad o el dinero rápido garantizan la felicidad.

"La gente mala o con el corazón dañado no vive en paz. Pueden comprar la justicia o tener prosperidad económica, pero no saben lo que es dormir tranquilos", reflexionó la productora y actriz, quien considera que todo se paga al final.

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La obra busca abrir un debate ético y espiritual, e invitar a los jóvenes a cuestionar su entorno: ¿Quién está en tu vida? ¿Qué te une a tus amigos: valores o solo diversión? ¿Estarían dispuestos a protegerte?".

Por ello, el largometraje, lleno de acción, humor y emoción, apuesta por el entretenimiento y el cine comercial como vehículo para transmitir un mensaje sobre el amor que se construye por elección, la lealtad y la importancia de los valores familiares.

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En la cinta, que dura 80 minutos, el público podrá reconocerse en personajes, escenarios y situaciones propias de la realidad, "fortaleciendo el vínculo con una propuesta profundamente conectada con la identidad ecuatoriana", que late en la autenticidad de sus diálogos, la amabilidad, el sentido del humor y la calidez de los lazos familiares, entre otros.

El desarrollo del largometraje tomó un impulso definitivo a finales de 2025. La fase principal de rodaje se ejecutó en febrero pasado a lo largo de 23 madrugadas consecutivas, concentrando la mayor parte de la acción en una locación industrial adaptada, un conjunto habitacional y espacios urbanos facilitados por el Municipio de Quito.

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El elenco de la obra es mayoritariamente ecuatoriano, pero también hay artistas de Puerto Rico y Rusia.

Con miras a consolidar el cine comercial en la región, y con planes de explorar el género de terror en su próximo proyecto, 'Buenos Amigos', de la productora Feeling Entertainment, se estrenará en las salas de cine en octubre próximo, demostrando que la adrenalina del cine de acción puede ser el vehículo perfecto para transmitir un mensaje duradero de fe, lealtad y redención. EFE

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(foto)(vídeo)