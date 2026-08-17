Brasil registra el menor número de casos de malaria en casi 50 años

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São Paulo, 17 ago (EFE).- Brasil registró 118.037 casos de malaria contraídos en territorio nacional durante 2025, lo que representa una caída del 15 % respecto al año anterior y la cifra más baja reportada desde 1978, según informó este lunes el Ministerio de Salud.

Las muertes causadas por la enfermedad cayeron un 30 %, de 56 fallecimientos en 2024 a 39 en 2025, mientras que los casos en su forma más grave disminuyeron en casi un 31 %.

Según las autoridades sanitarias, este avance refleja la incorporación en el sistema público de salud de la tafenoquina, un medicamento de dosis única introducido en 2024 que previene recaídas y nuevas manifestaciones de la enfermedad.

A diferencia de otras infecciones, esta enfermedad infecciosa aguda causada por protozoos parasitarios del mosquito Plasmodium puede alojarse de forma latente en el hígado del paciente y provocar nuevos episodios meses después, sin que medie una nueva picadura de mosquito.

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La tafenoquina actúa directamente sobre las formas latentes del parásito, previniendo recaídas.

Hasta junio de 2026, casi 34.000 personas recibieron este fármaco en el país, de las cuales unos 4.000 tratamientos se registraron en territorios indígena.

En Brasil, la mayoría de los casos de la enfermedad se concentran en la región amazónica, en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins.

Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, la malaria sigue siendo un grave problema sanitario en el mundo, con unos 282.000.000 de casos y 610.000 muertes en 2024, lo que supuso un ligero aumento en comparación con 2023.EFE

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