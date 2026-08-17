Wall Street cierra en rojo, lastrado por la incertidumbre con Irán y la subida del petróleo

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Nueva York, 17 ago (EFE).- Wall Street cerró este lunes en rojo, al vencer el plazo del memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán para negociar la paz con una escalada de retórica y sin avances en la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que derivó en una subida del precio del petróleo.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó el 0,51 %, hasta los 53.459 puntos; el S&P 500 cedió el 0,52 %, hasta las 7.745 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió el 0,32 %, hasta los 26.644 enteros.

La semana pasada, el S&P 500 y el Nasdaq acumularon ganancias, pero esta nueva semana comenzó con pesimismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control de Ormuz, mientras cada parte asegura dominar la ruta marítima.

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El viernes, Trump dijo que planeaba declarar Ormuz "territorio de Estados Unidos" después de "derrotar a Irán", tras lo que Teherán abogó por la derrota de EE.UU. y ofreció una recompensa a su población por la entrega de soldados estadounidenses vivos o muertos.

Hoy, Irán aseguró que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y advirtió acerca de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo".

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 2,55 %, hasta los 84,5 dólares el barril.

El encarecimiento del combustible reavivó el temor por una subida en la inflación en EE.UU., precisamente cuando los más recientes datos apuntaban a una moderación y alejaban la posibilidad de una subida de los tipos de interés, al menos a corto plazo.

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En paralelo, la rentabilidad del bono del Tesoro a treinta años se elevó al 5,31 %, su nivel más alto en diecinueve años.

La aversión al riesgo estuvo presente este lunes en los mercados y se registraron ventas de acciones en casi todos los sectores corporativos, con excepción del de la energía, que repuntó el 0,87 %.

Las empresas de tecnología estuvieron entre las menos afectadas y destacaron las subidas en firmas relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial, como Micron (4 %) o Intel (1 %).

Al cierre de la sesión, el oro repuntaba a 4.473 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subía hasta el 4,728 %, el euro se cambiaba a 1,1577 dólares y el bitcóin subía a 63.365 dólares.

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Nueva York, 17 ago (EFE).- La rentabilidad del bono del Tesoro de EE.UU. a treinta años subía este lunes hasta el 5,31 %, más de cuatro puntos básicos, hasta alcanzar su nivel más alto en diecinueve años, en medio del temor a una subida de la inflación por la guerra con Irán.

A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años avanzaba hasta el 4,7 %, y el del bono a dos años subía hasta el 4,2 %.

Según la prensa especializada, la subida de los bonos estadounidenses se debe, en parte, a la preocupación de los inversores por una subida de la inflación derivada del incremento de los precios de la energía por la guerra entre Washington e Teherán.

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En mayo, los bonos de deuda a treinta años, los de mayor vencimiento, ya habían alcanzado su nivel más alto desde 2007 y subieron hasta el 5,2 %, apoyados por esta misma preocupación.

Este temor persiste pese a que la semana pasada se divulgaron una serie de datos sobre la inflación mejores de lo que esperaba el mercado: el índice de precios de consumo (IPC) bajó en julio una décima, hasta el 3,4 %, y el de producción (IPP) subió ese mismo mes el 4,7 % interanual, frente al 5,5 % de junio.

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Dichas cifras refuerzan la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión.

La subida de los bonos se da después de que el pasado jueves el Tesoro de Estados Unidos colocara bonos de deuda a treinta años por unos 25.000 millones de dólares, con un interés del 5,216 %, el mayor nivel de rendimiento logrado para un instrumento de este tipo desde 2001.

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En un escenario donde se anticipan crecimientos de la inflación y de la deuda pública en Estados Unidos, el mercado para las emisiones de la primera economía mundial viene mostrando una creciente preferencia por los bonos con vencimientos más cortos, según los analistas.

En cuanto a Irán, hoy expira el memorando de entendimiento entre ese país y EE.UU., que establecía un alto el fuego y un plazo de sesenta días para resolver cuestiones pendientes, y ambas naciones han intercambiado nuevas amenazas que han contribuido a la subida del 2,55 % en el precio del petróleo intermedio de Texas, hasta los 84,5 dólares el barril.

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