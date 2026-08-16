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Trump dice que EE.UU. reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

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Nueva York, 16 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. con Corea del Sur y aludió a su "muy buena relación con Kim Jong Un", el líder de Corea del Norte.

El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, afirmó que EE.UU. paga "gran parte" de los "costosos" ejercicios y opinó que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".

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Trump además agregó que Corea del Sur ha rechazado "recientemente" unirse a los esfuerzos de EE.UU. para la "desnuclearización" de Irán. EFE

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