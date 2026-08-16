Nacional suma a la salida de Bava las del director deportivo y el secretario técnico

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Montevideo, 16 ago (EFE).- Nacional sumó este domingo, a la salida del entrenador Jorge Bava, las del director deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera, quienes presentaron su renuncia.

Dicha decisión fue informada por el Tricolor en un comunicado en el que detalló que las renuncias fueron aceptadas por el presidente y por la comisión directiva del club.

De esta forma, Nacional deberá reemplazarlos en momentos en que atraviesa una crisis deportiva que lo tiene en el último lugar del Torneo Clausura tras dos fechas disputadas y sin ningún trofeo ganado en el año.

Este domingo, Bava dejó de ser el entrenador de Nacional luego de la derrota del equipo ante Racing el sábado en un partido de la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo, que fue la undécima en 25 juegos dirigidos.

Campeón uruguayo en la última temporada, Nacional comenzó el año bajo las órdenes de Jadson Viera, quien fue despedido en marzo luego de que el Tricolor perdiera la Supercopa Uruguaya, el Clásico del Torneo Apertura y sumara apenas 5 triunfos en 16 encuentros desde su llegada al banquillo.

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El 22 de marzo el Tricolor anunció la llegada de Bava, quien días antes había dejado al paraguayo Cerro Porteño tras ser despedido, lo que cerró de esa forma un ciclo en el que ganó un Torneo Clausura y una Supercopa.

Desde su arribo, el entrenador dirigió a Nacional en 25 encuentros de los torneos uruguayos Apertura, Intermedio y Clausura, así como en las copas Libertadores y Sudamericana.

Bajo sus órdenes, el equipo acabó séptimo en el Apertura a nueve puntos del campeón, quedó afuera de la primera fase de una Libertadores con solo 8 puntos ganados de 18 posibles, fue eliminado por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, finalizó segundo en su grupo del Intermedio, no pudo acceder a la final y se estrenó en el Clausura con una derrota.

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Tras ese último partido, Bava fue convocado a una reunión con la directiva, que decidió respaldarlo "por amplia mayoría", según detalló tras ese encuentro el presidente de Nacional, Ricardo Vairo.

El director técnico contaba también con el apoyo de Eguren, quien días antes indicó en una conferencia de prensa: "Yo estoy convencido. Si tengo que elegir, elijo a los mismos. Elijo al mismo cuerpo técnico y elijo a los mismos jugadores". EFE

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