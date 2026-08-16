Detenidas siete personas por la muerte de un joven tras presuntas torturas policiales en el oeste de Siria

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Las autoridades sirias han anunciado la detención de siete personas tras la muerte del joven Mohamed Ghamira, que ha fallecido este domingo tras varios días en coma por las posibles palizas que le propinaron los agentes de una comisaría de la gobernación de Latakia, en el oeste del país, mientras estaba detenido por una acusación de robo.

La familia ha denunciado que Ghamira recibió varias palizas en la comisaría de Al Haffa durante las 72 horas de su detención con la circunstancia de que padece hemofilia, una enfermedad que impide al cuerpo cortar cualquier tipo de hemorragia.

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Su hermano, Mustafa Ghamira, aseguró al portal de noticias sirio Enab Baladi que Mohamed salió de la comisaría con hemorragia cerebral y hemorragia interna, y acabó sufriendo tres paros cardíacos casi consecutivos antes de que los médicos del Hospital Universitario Tishreen acabaran reanimándole in extremis.

Ghamira, sin embargo, ha terminado sucumbiendo este domingo en la unidad de cuidados intensivos del centro médico, según ha confirmado el ministro del Interior sirio, Anas Jatab, en redes sociales.

Mientras, el Comando de Seguridad Interna de la Gobernación de Latakia anunció la detención de siete personas "que se encontraban presentes en el centro de detención en el momento del incidente, a la espera de la investigación", según un comunicado recogido por Syria TV.

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"La detención de los siete individuos tenía como objetivo completar las investigaciones relacionadas con el caso y esclarecer todas sus circunstancias", añade la nota.

Las autoridades sirias que lidera el ex yihadista Ahmed al Shara se han comprometido desde su llegada al poder, a principios de 2025, a defender los derechos humanos ignorados sistemáticamente durante décadas de dinastía Al Assad, tal y como han exigido los aliados internacionales del Gobierno sirio, con Estados Unidos a la cabeza, a cambio de reintegrar al país tras años de relativo aislamiento durante la guerra civil.

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