Muere a los 83 años el exbeisbolista Tommy John, que dio nombre a una cirugía de codo

Guardar

Nueva York, 16 ago (EFE).- El exjugador de béisbol estadounidense Tommy John, que dio nombre a una famosa cirugía de codo y tuvo dos etapas destacadas con los Yanquis de Nueva York, falleció el sábado a los 83 años a causa de un cáncer de vejiga, según informó este domingo The New York Times.

El apodado 'Hombre Biónico', un pelotero de las Grandes Ligas que prolongó su carrera tras someterse a una inusual operación de reemplazo de ligamento de codo en 1974, murió en su hogar de Lakewood Ranch (Florida) por complicaciones del cáncer, indicó su esposa, Cheryl John, a ese diario.

PUBLICIDAD

El pasado 8 de agosto, John publicó una carta de despedida a través de los Yanquis mientras afrontaba "problemas de salud", con ocasión del Old-Timers’ Day, en la que daba las gracias al equipo, a la familia gestora, los Steinbrenner, y a los amigos y seguidores que le animaron durante su carrera de 26 años.

También expresó agradecimiento Frank Jobe, el médico que "salvó" su brazo al realizar, de manera experimental, la primera cirugía a un deportista para reconstruir el codo después de sufrir un desgarro del ligamento colateral cubital, y que supuso tal revolución que recibió su nombre.

PUBLICIDAD

"Gracias al Dr. Jobe, que salvó mi brazo e hizo posible que siguiera lanzando. Desde entonces, esa cirugía ha salvado las carreras de incontables peloteros, incluyendo muchos de los mejores que hoy están jugando", enfatizó John, que también recordó con orgullo sus orígenes.

"El día que me fui a mi primer trabajo como pelotero, mi padre me miró y dijo: Buena suerte, Tommy. Solo recuerda una cosa: llegues lejos en las grandes ligas o no, siempre serás simplemente Tommy John, de Terre Haute, Indiana", escribió.

PUBLICIDAD

A lo largo de sus 26 temporadas en las Grandes Ligas, John consiguió 288 victorias en las Grandes Ligas, más de la mitad (164) después de su operación de codo, y terminó con un balance de 288-231.

Jugó para los mejores equipos: los Indios de Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Los Dodgers de Los Angeles, los Yanquis de Nueva York, los Angelinos de California y los Atléticos de Oakland.

Los Yanquis reconocieron hoy a John como un "pilar" de su rotación mientras llevó el uniforme de rayas y un "favorito" de los fans, y aseguraron que "su increíble longevidad y sus logros tras la cirugía" fueron clave en el deporte, pero "también eclipsaron su excelencia como lanzador". EFE

PUBLICIDAD