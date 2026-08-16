Duplantis agranda su leyenda con su cuarto oro continental

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El pertiguista sueco Armand Duplantis no dio margen a la sorpresa y sumó este domingo en el Estadio Alexander de Birmingham (Reino Unido), con una marca de 6,15 metros, su cuarto título europeo consecutivo.

Duplantis, de 26 años, sigue agrandando su leyenda como un deportista único e inigualable. Hace mucho tiempo que compite contra sí mismo y que sus rivales, resignados, pelean por acompañarlo en el podio sabiendo que una victoria sólo puede producirse si el sueco no tiene el día o comete algún fallo.

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El sueco, que ha batido el récord del mundo en quince ocasiones hasta situarlo en 6,31 metros, ganó sin demasiada oposición en Birmingham con 6,15 metros, una marca muy discreta para lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.

La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que, con 6,00 metros, volvió a repetir el segundo puesto de hace dos años en Roma y que desde que compite con Duplantis acumula subcampeonatos.

El bronce se lo llevó el francés Baptiste Thiery con 5,85 metros.

Duplantis (Lafayette, Estados Unidos; 1999) ha vivido siempre rodeado de un ambiente deportivo. Gregg, su padre, es estadounidense, fue pertiguista y es su entrenador. Su madre, Helena, es sueca, fue heptatleta y también jugadora de voleibol.

En su casa de Lafayette, una ciudad de Luisiana, junto a sus hermanos, 'Mondo' conoció el atletismo y los saltos de pértiga con una instalación casera que realizó su padre para que sus hijos practicasen en el jardín.

A los quince años, tras la insistencia de la federación sueca para que se decantase por ellos para competir, decidió formar parte del equipo nórdico y enfundarse la camiseta amarilla al poseer la doble nacionalidad. A partir de ahí comenzó una carrera que, pese a su juventud, ya es de leyenda.

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En el palmarés de Duplantis lucen dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), tres oros mundiales al aire libre (Eugene 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025) y cuatro en pista cubierta (Belgrado 2022, Glasgow 2024, Nanjing 2025 y Torun 2026), así como cuatro títulos europeos al aire libre (Berlín 2018, Múnich 2022, Roma 2024 y Birmingham 2026) y uno bajo techo (Torun 2021).

David Ramiro