El belga Pocognoli, nuevo seleccionador de Escocia

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El entrenador belga Sébastien Pocognoli se convirtió este domingo en el nuevo seleccionador absoluto masculino de Escocia, en sustitución de un Steve Clarke que dimitió después de no pasar de la fase de grupos en el reciente Mundial 2026.

"La Federación Escocesa de Fútbol se complace en anunciar el nombramiento de Sébastien Pocognoli como seleccionador nacional masculino de Escocia. El belga de 39 años ha firmado un contrato inicial de dos años y liderará a Escocia en la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA", anunció la federación.

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En su primera temporada como entrenador principal, Pocognoli ganó la Liga Pro belga con el Union Saint-Gilloise (su primer título en 90 años), clasificó al club para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en su historia y también ganó la Supercopa de Bélgica. Tras ser nombrado Entrenador Belga del Año, fue designado entrenador del AS Monaco en 2025.

Como futbolista, el belga fue internacional con su país y, como lateral izquierdo, jugó en el Genk, el AZ Alkmaar (donde ganó la Eredivisie bajo las órdenes de Louis van Gaal), el Standard de Lieja, el Hannover 96, el West Bromwich Albion, el Brighton & Hove Albion y el USG.

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"Es un honor que me hayan pedido que me convierta en el entrenador de la selección nacional de Escocia. Cuando supe del interés, me entusiasmé de inmediato con la oportunidad", dijo en sus primeras declaraciones. Pocognoli sustituye a un Clarke que estuvo siete años al frente de Escocia, en los que logró devolver a la selección a una fase final de Eurocopa y Mundial.