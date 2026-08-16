Hamás ratifica a EEUU su voluntad de comenzar la segunda fase del plan de paz para Gaza

31/07/2024 August 1, 2024, Tehran, Iran: KHALIL AL-HAYYA, a senior Hamas official, speaks during a press conference in Tehran. Hamas leader Haniyeh was assassinated in Iran after attending the inauguration of the country's new president. No one immediately claimed responsibility for the assassination but suspicion quickly fell on Israel, which has vowed to kill Haniyeh and other leaders of Hamas over the group's Oct. 7 attack on Israel that sparked the war in Gaza. POLITICA Europa Press/Contacto/Icana News Agency

Guardar

La delegación mediadora del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado este domingo al enviado estadounidense para Oriente Próximo, Jared Kushner, su compromiso con el comienzo de la segunda fase del plan de paz trazado para la Franja de Gaza por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contempla el desarme de las milicias palestinas, la retirada israelí del enclave, y el traspaso de poderes a una nueva administración palestina para comenzar la reconstrucción de la zona.

Durante el encuentro mantenido en Egipto, la delegación de Hamás, encabezada por el líder de su politburó, Jalil al Haya, reafirmó a Kushner "su conformidad con la hoja de ruta para la segunda fase del plan del presidente Trump".

"Este acuerdo surge de los intereses de nuestro pueblo y del deseo de alcanzar un alto el fuego permanente, la retirada total del ejército de ocupación de la Franja de Gaza, la garantía de ayuda humanitaria urgente y permanente, el inicio de las labores del comité administrativo, la reconstrucción y el cumplimiento de los demás derechos acordados", ha trasladado Hamás en un comunicado.

PUBLICIDAD

Hamás ha insistido no obstante en que Estados Unidos debe garantizar los términos del acuerdo de octubre en la localidad egipcia de Sharm el Sheij y verificar que el Ejército israelí se retira de la Franja conforme se desarman las milicias.

El movimiento islamista denunció una vez más a Israel y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, por "recurrir a la escalada militar sobre el terreno, la catástrofe humanitaria, e incluso declarar su rechazo explícito a la hoja de ruta".

La negativa de Netanyahu a aceptar una retirada paulatina y en paralelo al desarme ha supuesto uno de los mayores obstáculos al que se ha enfrentado el plan de paz liderado por Trump.

Fuentes estadounidenses dejaron caer la semana pasada que el anuncio de Netanyahu tenía más bien intenciones electoralistas de cara a los comicios de octubre en Israel pero Kushner ha querido garantizar este domingo en Egipto que Israel se ceñirá a los términos del plan de paz.

PUBLICIDAD

Hamás, por último, agradeció el papel del presidente Trump en la consecución del acuerdo de alto el fuego en la elaboración de la hoja de ruta para la segunda fase, expresando su esperanza "de que continúe sus esfuerzos para poner fin al dolor y al sufrimiento de nuestro pueblo y para lograr la seguridad y la estabilidad en la región, que es un objetivo supremo que todos anhelamos".