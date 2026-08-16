(Crónica) El Espanyol arrolla al Levante y el Racing convence contra el Villarreal

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El Espanyol goleó (3-0) al Levante este domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports y el Racing de Santander empató (2-2) con el Villarreal en un prometedor regreso a la élite.

Los de Manolo González firmaron el debut perfecto en una campaña que pilló aún muy de pretemporada a los 'granotas', quienes empezaron echando de menos a Carlos Espí. El Espanyol, mejor rodado y con las ideas claras, arrancó con una exhibición su temporada, dedicada a su afición en el RCDE Stadium.

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Roberto Fernández fue el hombre del partido, con un doblete y un despliegue físico que contagió a los suyos. El ariete local abrió la lata a los cinco minutos, a balón parado con un cabezazo, y antes del descanso firmó el segundo asistido por un Javi Hernández que cuajó también un gran partido. Igualmente lucieron Urko González de Zárate y Edu Expósito en el centro del campo.

Mientras, el Levante no encontró resquicio para meterse en el encuentro. Luís Cortes metió dos cambios en el paso por vestuarios y Etta Eyong pareció estirar a los suyos. Marc Santos debutó con 15 años en Primera, pero no hubo solución 'granota'. A diez minutos del final, Tyrhys Dolan hizo el tercero y el Espanyol buscó el cuarto, seguramente para hacerse con el liderato en solitario, tras el 3-0 del Alavés sobre el Getafe el sábado.

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Por otro lado, el ansiado regreso a Primera 14 años después se vivió con intensidad en El Sardinero, y una explosión de júbilo tras poco más de media hora, cuando los locales llegaron a ponerse 2-0. Sin embargo, el Villarreal, equipo de Champions, demostró su categoría con el 2-2 aún en el primer tiempo.

El 'Submarino' de hecho pudo torpedear la fiesta con dos ocasiones de Georges Mikautadze en el inicio, pero Andrés Martín adelantó al Racing desde el punto de penalti (1-0). Los de Iñigo Pérez, nuevo técnico de los amarillos, empezaron a sufrir el subidón de los locales cuando, encima, Sergio Martínez firmaba el debut soñado con un misil a la red para el 2-0.

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Sin embargo, la fiesta no duró mucho, ya que Pape Gueye y Nicolas Pepé dejaron dos goles en un minuto para el empate antes del descanso. Con todo, el Racing aguantó el pulso, Martín pudo hacer el tercero local y Ayoze lo tuvo para un Villarreal exigido por un recién ascendido pero histórico del fútbol español que convenció después de la mucha guerra que dio hasta el ascenso.