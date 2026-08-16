España expresa su compromiso con los derechos humanos en Afganistán cinco años después del retorno de los talibán

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europa y Cooperación ha afirmado que siguen "comprometidos con la libertad y los derechos humanos" en Afganistán tras cinco años de régimen talibán.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha reiterado a través de sus redes sociales que "no cabe la normalización diplomática sin respeto a la dignidad humana".

Cabe recordar que, desde su llegada al poder, los talibán han impuesto un apartheid de género en todo el país. Las niñas tienen prohibido, por ejemplo, estudiar más allá de la educación secundaria.

Otro de los últimos ejemplos de opresión sistemática en Afganistán ha ocurrido en mayo de este año. El llamado 'Decreto 18' reconoce los matrimonios concertados durante la infancia, refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales y establece obstáculos adicionales para que mujeres y niñas puedan cuestionar o abandonar estas uniones.

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"Tras cinco años de régimen talibán, mujeres y niñas afganas siguen sometidas a discriminación y el pueblo afgano sufre una grave crisis humanitaria", ha subrayado el Ministerio.

El régimen fundamentalista talibán inició este sábado las conmemoraciones de su retorno al poder hace cinco años con un llamamiento a la "paz y a la tranquilidad" en sus relaciones con la comunidad internacional y con el aviso, una vez más, de que no permitirán injerencias en su manera de gobernar el territorio afgano, donde impera su interpretación integrista de la sharia (la ley islámica).

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"El Emirato Islámico de Afganistán quiere vivir en paz y tranquilidad con todos los países, no permitirá que el suelo afgano sea empleado contra ningún otro país y pide al resto de naciones que respeten el territorio y los intereses de Afganistán", reza la nota oficial recogida por todos los principales medios nacionales.