Flávio Bolsonaro sale al ataque contra Lula y promete llamar "terroristas" a los narcos

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Río de Janeiro, 16 ago (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inició este domingo su campaña para las elecciones presidenciales de octubre con duros ataques hacia el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y prometió tratar a los narcotraficantes como "terroristas".

"¡Lula es el moroso de la esperanza!", exclamó el candidato del Partido Liberal (PL) ante unas centenas de sus seguidores en la playa de Copacabana, en la turística ciudad de Río de Janeiro, bastión político de la familia Bolsonaro. EFE

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