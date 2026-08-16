Cienciano, Boca Juniors, Santos con la batuta de Neymar miran más cerca a cuartos

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Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- Un Boca Juniors que ya no avasalla pero sabe sufrir, un Neymar que conserva la batuta para sacar música a Santos y un Cienciano que mete miedo a punta de goles parten como favoritos en la semana decisiva por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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El mismo objetivo también lo miran de cerca Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que llegan esta semana al partido de vuelta con un triunfo obtenido en la cancha del equipo rival.

La primera semana de los octavos de final, disputada entre el 11 y el 13 de agosto, dejó un hecho extraordinario, derivado del terremoto que azotó el día 10 a gran parte del territorio colombiano y obligó el aplazamiento del partido en Bogotá entre Santa Fe y River Plate.

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El encuentro de ida, previsto para el martes 12, fue traslado al día 19, y el decisivo en Buenos Aires, que había sido programado para el 19, ahora se jugará el día 26.

Así las cosas, el balance de los otros siete encuentros permite inferir, de cara a los partidos de vuelta que cinco equipos llegan con viento de cola para definir la clasificación.

Dos series más están empatadas. Bolívar y Vasco da Gama desperdiciaron su juego en casa, pero saben que nada está decidido pese a que Sao Paulo y Olimpia ahora jugarán ante sus hinchas.

A la jornada de partidos de vuelta llegarán muy golpeados el encopetado Botafogo al caer el jueves por 6-1 ante Cienciano, así como Recoleta, que de ir ganando en Argentina terminó con nueve jugadores y derrotado ante Boca Juniors por 3-1.

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Y el último de los visitantes afectados fue Macará, derrotado el jueves por Santos en una noche encendida de Neymar y Gabriel Barbosa.

Un triplete del delantero peruano-libanés Matías Succar, un doblete del argentino Neri Bandiera y un tanto del lateral Marcos Martinich han dejado a Cienciano muy cerca de la próxima fase gracias a la goleada por 6-1 sobre un Botafogo que saldrá el próximo jueves a jugar en Río de Janeiro con el cuchillo entre los dientes.

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La misión no será sencilla para los pupilos del entrenador portugués Franclim Carvalho, como tampoco parece ser la relación del argentino Horacio Melgarejo con la prensa peruana.

Boca Juniors supo sufrir y reaccionar. Tras empezar perdiendo el martes ante Deportivo Recoleta con un gol tempranero, el Xeneize remontó en el segundo tiempo con una ráfaga de goles para ganar por 3-1 en la cancha de Huracán.

Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores condujeron la remontada de Boca Juniors en una noche en la que también brilló Miguel Merentiel con una asistencia de tacón.

Este 18 de agosto el Xeneize estará en Asunción con la doble misión de jugar con la necesidad del rival y hacer valer su renta.

Montevideo City Torque dio un gran golpe en la mesa al maniatar a en Buenos Aires a Tigre y vencerlo por 0-1. El equipo argentino no tuvo argumentos ni rebeldía para cambiar la historia, que se definirá el 19 de agoto en el Estadio Centenario de Montevideo.

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Franco Posse puso adelante a Macará a los 5 minutos y solo hasta el cierre de la primera parte Santos reaccionó bajo la batuta de Neymar, que con calidad asistió a Gabriel Barbosa 'Gabigol' para anota un golazo (m.44).

Esa conexión brasileña volvió a aparecer en el segundo tiempo, pero el VAR anuló el gol. La remontada se produjo en el minuto 79, cuando el diez ejecutó un córner y Arão se anticipó a todos.

El mano a mano brasileño en Braganca Paulista lo perdió Bragantino con un gol del delantero argentino Tomás Cuello, que jugó en sus filas 48 partidos entre 2020 y 2025. El Atlético Mineiro de Cuello ahora tendrá la oportunidad de sellar su clasificación en el Arena MRV de Belo Horizonte.

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- Partidos de vuelta de los octavos de final:

18.08: D. Recoleta (PAR) - Boca Juniors (ARG) Ida: 3-1

18.08: Sao Paulo (BRA) - Bolívar (BOL) Ida: 1-1

19.08: A. Mineiro (BRA) - Bragantino (BRA) Ida: 0-1

19.08: City Torque (URU) - Tigre (ARG) Ida: 0-1

20.08: Macará (ECU) - Santos (BRA) Ida: 2-1

20.08: Olimpia (PAR) - Vasco da Gama (BRA) Ida: 0-0

20.08: Botafogo (BRA) - Cienciano (PER) Ida: 6-1

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Pendiente:

19.08: Santa Fe (COL) - River Plate (ARG)

26.08: River Plate (ARG) - Santa Fe (COL). EFE

(foto)