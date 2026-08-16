Todo abierto de cara a la semana decisiva por un puesto en cuartos de final

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Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- Una hilera de siete empates y un técnico en el paro fueron los datos más destacados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, así como un encuentro aplazado por la devastación del terremoto en Colombia, lo que deja abierto el panorama para la semana decisiva que comienza el próximo martes.

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Uno de esos empates, el 0-0 entre el Fluminense brasileño y el Independiente Rivadavia argentino en Río de Janeiro el martes, le costó el puesto al argentino Luis Zubeldía, quien conducía al club carioca desde septiembre de 2025.

Y es que los mendocinos, debutantes en el torneo, han sido la piedra en el zapato para el Flu a lo largo del torneo ya que también fueron rivales en la fase de grupos, en una doble confrontación en la que los brasileños apenas sumaron un punto.

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El próximo martes se verá si los azules de Mendoza, dirigidos por Alfredo Berti, terminan siendo una gran roca en el camino del Fluminense o si los campeones de la edición de 2023 se sacuden y avanzan a cuartos.

Tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido afrontan esta semana la vuelta de octavos ya que sacaron todo el botín de sus visitas a Argentina.

La Católica recibirá el martes en Santiago a un Estudiantes de La Plata que vio cómo los Cruzados no se dejaron intimidar del ambiente copero del Estadio UNO de La Plata y, con orden táctico, les sacaron un empate 1-1 a Estudiantes.

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Platense tendrá el miércoles un trabajo arduo para superar en su casa a Coquimbo Unido, que sacó un buen rédito con un 1-1 en su visita a la localidad bonaerense de Vicente López.

También sufrieron en las primeras de cambio el gol en contra, obra de Luciano Giménez para el Calamar, pero el Pirata le arrebató la victoria a los argentinos con un tanto de Guido Vadalá en el quinto minuto añadido.

La que tal vez sea la llave de más quilates en estos octavos de final de la Libertadores 2026, la protagonizada entre los brasileños de Cruzeiro y Flamengo, tendrá su capítulo decisivo el miércoles tras el 1-1 en Belo Horizonte, con tantos del ecuatoriano Keny Arroyo para los locales y Lucas Paquetá para la visita.

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Será la oportunidad de ver si el Fla del portugués Leonardo Jardim saca su casta de actual campeón de la Copa, o si los comandados por su compatriota Artur Jorge los dejan a la vera del camino y avanzan a cuartos de final.

Palmeiras se creía inmune a esta ‘empatitis’ que se extendió cual virus en esta ida de los octavos de final, pero estuvo incluso a punto de perder ante un Cerro Porteño que los aterrizó y que los recibirá el miércoles en Asunción.

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Los del ‘verdao’ se fueron en ventaja gracias a un tanto de José Manuel ‘Flaco’ López en el 82, pero los asuncenos no estaban para irse con las manos vacías y un autogol del portero Carlos Miguel puso el 1-1 final en el tercer minuto de descuento.

Los ecuatorianos de Liga de Quito están viendo cada vez más claro el camino para tratar de repetir el camino que los llevó a ser campeones en 2008, gracias al 1-1 obtenido en la cancha de Mirassol.

Pero los quiteños no deben confiarse el jueves en Quito ya que los del interior del estado de Sao Paulo, aunque debutantes, mostraron que pueden dar la pelea, ya que pasaron como segundos del grupo G empatados a 12 puntos con los mismos ecuatorianos.

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El jueves en Sao Paulo será el turno para que tanto Corinthians como Rosario Central se atrevan a romper el cero si quieren pasar a cuartos.

El 0-0 de la semana pasada en Rosario aparece como un buen balance para los paulistas, pero los liderados en el campo por Ángel Di María saben que pueden hacerles daño en la cancha del Neo Química Arena.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a gran parte de Colombia el 10 de agosto, la Conmebol decidió posponer por una semana la realización del encuentro entre el Deportes Tolima colombiano y el Independiente del Valle ecuatoriano, aunque la ciudad de Ibagué no figura entre las más afectadas por el sismo.

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LA vuelta se jugará el 25 de agosto en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

- Partidos de vuelta de los octavos de final:

18.08: I.Rivadavia (ARG) - Fluminense (BRA) Ida: 0-0

18.08: U.Católica (CHI) - Estudiantes (ARG) Ida: 1-1

19.08: Coquimbo Unido (CHI) - Platense (ARG) Ida: 1-1

19.08: Cerro Porteño (PAR) - Palmeiras (BRA) Ida: 1-1

19.08: Flamengo (BRA) - Cruzeiro (BRA) Ida: 1-1

20.08: LDU Quito (ECU) - Mirassol (BRA) Ida: 1-1

20.08: Corinthians (BRA) - Rosario Central (ARG) Ida: 0-0

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Pendiente:

18.08: Deportes Tolima (COL) - I. del Valle (ECU)

25.08: I. del Valle (ECU) - Deportes Tolima (COL). EFE

(foto)