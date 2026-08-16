El huracán Lala se debilita a tormenta tropical tras azotar Hawái sin tocar tierra

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Miami (EE.UU.), 16 ago (EFE).- El huracán Lala se debilitó este domingo a tormenta tropical tras azotar con fuertes vientos y lluvias a Hawái en la víspera, dejando algunas zonas inundadas y la muerte de una persona, aunque se espera que estas condiciones continúen durante la jornada.

Una persona falleció anoche en un accidente de tráfico atribuido a la mala climatología en Isla Grande, según las autoridades locales. Esta isla fue la más afectada por los efectos de Lala, que se convirtió ayer en un huracán de categoría 1 y pasó muy cerca del archipiélago, sin llegar a alcanzar tierra.

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El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que el paso del ciclón dejó acumulaciones de hasta 33 centímetros de lluvia y apagones en 60.000 hogares. El corte eléctrico afectó también a tres hospitales, pero el mandatario aclaró que permanecen operativos mediante generadores auxiliares.

Aunque Lala se debilitó este domingo, el gobernador pidió guardar cautela a la población, puesto que los efectos de la tormenta seguirán presentes a lo largo del día en todas las islas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) señaló en su último boletín que los "vientos destructivos" y las fuertes lluvias continúan en Isla Grande y el condado de Maui, mientras que espera que las condiciones se agraven en Oahu, la isla donde se encuentra Honolulú.

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El organismo reveló que los vientos máximos sostenidos de la tormenta han disminuido a cerca de 110 kilómetros por hora, y prevé un debilitamiento entre hoy y el lunes.

Sin embargo, advirtió que la combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea provocará que zonas habitualmente secas cerca de la costa se inunden debido al ascenso del nivel del agua.

El NHC pronostica que Lala siga desplazándose en dirección oeste y se aleje progresivamente del archipiélago en los próximos días, cuando pueda transformarse de nuevo en un huracán.

Pese a su ubicación en medio del océano Pacífico, Hawái no acostumbra a sufrir huracanes. Desde 1950 apenas dos han tocado tierra en este archipiélago, por lo que la cercanía de Lala elevó las alertas de las autoridades estatales.

Las estimaciones del NHC preveían que el huracán pasase muy cerca de Isla Grande o incluso tocase tierra anoche, lo que habría convertido a Lala en el primer ciclón en alcanzar una de estas islas desde 1992.

No obstante, el huracán pasó rozando la porción sur de la isla y no llegó a tocar tierra, según el organismo.

Este es un año atípico para la actividad ciclónica en el Pacífico debido al fenómeno climatológico de 'El Niño', que implica un calentamiento extraordinario de las aguas en este océano.

Este evento climático, que ocurre normalmente cada dos a siete años, suele aumentar el número de ciclones en la región, mientras que reduce aquellos en el Atlántico.

El NHC prevé que se originen entre 5 y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. EFE