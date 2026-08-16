Diez comunidades estarán en aviso este lunes por calor y tormentas con granizo mientras la dana persiste en el suroeste

Guardar

Diez comunidades autónomas estarán en aviso este lunes por calor y tormentas con granizo mientras la dana persiste en el suroeste de la Península. Asimismo, se darán rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura mantendrán avisos por lluvias y altas temperaturas, mientras que la Comunidad Valenciana lo hará por lluvias y tormentas. Asimismo, Baleares, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid activarán alertas por altas temperaturas.

PUBLICIDAD

La jornada será inestable en diferentes puntos del país. Durante la madrugada podrán continuar las tormentas del domingo en el suroeste, y a partir de las horas centrales del día se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, sur y este peninsular.

El Cantábrico tendrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, y en el Estrecho, Ceuta y Melilla habrá nubes bajas con tendencia a remitir. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación en las islas montañosas.

PUBLICIDAD

Respecto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en el interior, sin cambios en los litorales y Baleares y con ligeros descensos en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, con máximas que podrían rebasar puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo.

Entre las capitales de provincia, destacan los 40 grados previstos en Ourense y los 39 de Badajoz, Cáceres y Córdoba. Madrid alcanzará los 36 grados.

Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto de la Península y los archipiélagos, con ligeros descensos en el norte. No bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el nordeste y el Cantábrico.

PUBLICIDAD

En cuanto al viento, soplará moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego, con cierzo moderado en el Ebro y tramontana moderada en el Ampurdán. En el suroeste soplará del sur de flojo a moderado, del este y sureste moderado en la vertiente mediterránea y Baleares, y del norte moderado en Canarias.