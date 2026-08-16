(Previa) El Deportivo regresa a Primera ante el Elche en Riazor

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El RC Deportivo de A Coruña regresa ocho años después a LaLiga EA Sports este lunes en ABANCA Riazor (21.00 horas), en una primera jornada de competición en la que se enfrenta a un Elche CF que aspira a pasar menos apuros que el pasado curso para salvar la categoría.

El conjunto gallego, que no pisaba Primera desde la temporada 2017-18 y que incluso llegó a competir tres años en Primera RFEF, vuelve a la máxima categoría del fútbol español con la esperanza de asentarse entre los grandes, todo con Antonio Hidalgo al mando del equipo. "Es un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipos en la categoría", expresó el técnico blanquiazul.

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Los coruñeses han sabido reforzarse este verano con jugadores de la talla del portero Leo Román o el delantero Pierre-Emerick Aubameyang, y además han conseguido retener a una de sus principales figuras, el extremo izquierdo Yeremay Hernández, que es duda para este lunes.

El canario no jugó ni un minuto en pretemporada, mientras que el defensa Adrià Altimira y el delantero danés Jonathan Asp Jensen apenas han podido participar, una circunstancia que hace difícil su titularidad. Así, Hidalgo podría apostar de inicio por un once semejante al que cayó por la mínima en el Teresa Herrera ante el Real Madrid.

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Enfrente, el Elche inicia un nuevo curso tras conseguir de manera agónica la permanencia la pasada campaña. Ya no está Eder Sarabia al frente del banquillo, y ahora es el argentino Martín Anselmi el encargado de comandar al conjunto franjiverde.

Entre las bajas, se encuentran las de hombres importantes como Aleix Febas, Álvaro Rodríguez o Rafa Mir, aunque a cambio han llegado Ezequiel Ponce, Fer Niño, Abiel Osorio, Gonzalo Villar y Víctor Chust. Pedro Bigas, que arrastraba molestias, es duda para el duelo, igual que John Chetauya, y quienes no estarán seguro serán Yago Santiago y Grady Diangana.

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