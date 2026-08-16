'Ayuda, SOS', el mensaje de campesinos colombianos damnificados por el terremoto

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Jorge Gil Ángel

Ansermanuevo/El Cairo (Colombia), 16 ago (EFE).- Una bandera blanca que dice 'Ayuda, SOS', colgada en una casa ubicada en una zona rural del municipio de Ansermanuevo, alerta de un problema que viven campesinos afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes: la falta de ayuda y el temor de que sus viviendas se derrumben.

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Campesinos de las localidades de Ansermanuevo y El Cairo, ubicadas en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), dicen a EFE que ninguna autoridad ha ido a hablar con ellos tras el sismo y solo han recibido ayudas humanitarias de personas que pasan por la carretera que une a estas dos poblaciones.

La situación es más grave aún porque algunos de ellos, a pesar de tener su casa en condiciones precarias luego del temblor, se rehúsan a abandonar sus hogares hasta recibir atención de las autoridades locales.

Milton Puentes Barahona vive con su esposa y su hijo en una casa del sector Los Mudos, de la vereda (aldea) Las Brisas de Ansermanuevo, e instaló la bandera con el mensaje 'Ayuda, SOS' porque necesitan "ayuda" para solucionar el problema que les dejó el terremoto.

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Hay techos caídos en varias zonas de la casa y algunas partes del cielorraso colgando, pero la familia Puentes no se mueve hasta que vaya una autoridad y les dé una razón sobre si se pueden quedar o no.

"La casa quedó prácticamente destruida, al 100 %", dice a EFE Puentes, quien añade que sintieron muy fuerte el terremoto: "Fue una cosa aterradora".

Su casa, además de ser su vivienda, es su sustento económico porque allí tienen un lugar para la pesca deportiva y hospedaje para los viajeros que van desde Ansermanuevo hasta Argelia o El Cairo, los municipios más cercanos a este lugar.

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"Pasan carros y nos dan una libra de arroz, es lo único que por ahí hemos recibido (...) Pero necesitamos hojas de zinc (láminas metálicas para techos), material para volver a hacer un techo de nuevo", añade el hombre.

Su hijo Óscar, sin embargo, es consciente de que el concepto de un ingeniero es clave para saber si se pueden quedar allí o no.

En el Parador La Ribera, ubicado también en una zona rural de Ansermanuevo, las palabras "Peligro" y "Precaución" están escritas en color rojo en cada una de las paredes exteriores.

El edificio está a punto de caerse porque según su propietaria, Johanna Castañeda, la tierra los sacudió a ella y otros cinco familiares que estaban en la casa. Tuvieron que salir corriendo en el momento del terremoto hasta llegar a una imagen de la Virgen María que tienen a unos metros de la casa, donde vieron su mundo caer.

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"Ahí todos nos abrazamos esperando que pasara este susto (...) Gracias a Dios, que nos dio otra segunda oportunidad de vida", cuenta Castañeda a EFE.

La mujer, que no puede ocultar la tristeza que supone haberlo perdido casi todo durante el sismo, relata que esos letreros de "Peligro" los pusieron ellos porque, hasta el momento, no ha ido ninguna autoridad a revisar si la casa debe ser demolida o no.

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"A las autoridades les pedimos que vengan y nos hagan el favor y miren el terreno, que vengan a la zona rural porque la verdad por acá no se ha manifestado nadie", explica.

Quienes vivían en el Parador La Ribera se están quedando en la casa de unos familiares en el municipio de Cartago, ubicado a poco más de una hora de lo que era su hogar, pero todos los días deben subir hasta el parador para que no les roben lo poco que les quedó.

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En la otra cara de la moneda están las autoridades que, como revela a EFE el alcalde encargado del vecino municipio de El Cairo, Carlos Alberto Correa, están desbordadas por la atención que deben dar a los habitantes de las zonas urbanas, que quedaron bastante afectadas por el sismo.

"En la zona rural no hemos hecho el censo, solamente en este momento hacemos censo en la zona urbana", expresa Correa.

Sin embargo, el alcalde explica que por el momento están enviando ayudas humanitarias para los campesinos de su municipio y confía que, más temprano que tarde, puedan ir a evaluar la situación de las casas rurales.

Mientras tanto, los campesinos siguen pidiendo ayuda y se mantienen en la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con sus negocios, que como sus vidas quedaron paralizados por tiempo indefinido. EFE

(foto)(video)