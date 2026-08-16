El magnate Peter Thiel pone un pie en Vaca Muerta a través de la petrolera argentina Vista

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 16 ago (EFE).- El magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de compañías como PayPal y Palantir, compró acciones de la petrolera argentina Vista, la mayor exportadora de crudo de Vaca Muerta, la enorme y estratégica formación de hidrocarburos no convencionales del suroeste argentino.

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Thiel Macro LLC, un fondo de inversión creado por Peter Thiel, remitió el viernes pasado a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) un formulario con el detalle de su cartera de inversiones en acciones de diversas compañías al cierre del segundo trimestre de ese año.

En el documento, al que tuvo acceso EFE, figura que Thiel Macro incorporó acciones de Vista Energy representativas del 1 % del capital de la petrolera y valoradas en 75,9 millones de dólares.

Se trata de la segunda mayor inversión en cartera de este fondo, después de Amazon, donde posee acciones por 117,9 millones de dólares.

Fuentes de Vista consultadas este domingo por EFE respondieron que no harán comentarios sobre la operación de Thiel Macro.

Vista, fundada y presidida por el argentino Miguel Galuccio, cotiza sus acciones en las bolsas de México y Nueva York.

Las operaciones de la petrolera se concentran en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y que se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo, con millonarias inversiones.

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Vista se ha consolidado como la principal exportadora de crudo de Vaca Muerta, formación en la que la producción es liderada por la argentina YPF y donde también operan, entre otras, Pluspetrol, Pan American Energy, Tecpetrol, Shell, Chevron y Geopark.

La compañía fundada en 2017 por Galuccio registró en el segundo trimestre de este año una ganancia neta de 321,7 millones de dólares, un 37 % más que en igual período de 2025.

En mayo pasado, Vista concretó la compra de activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por 712 millones de dólares y presentó un proyecto de inversión por 5.800 millones de dólares para desarrollar un bloque de hidrocarburos no convencionales.

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Peter Thiel, nacido en Alemania y que también tiene nacionalidad estadounidense, es dueño de una de las mayores fortunas del mundo y comanda Thiel Capital, una firma estadounidense enfocada en inversiones de capital de riesgo.

Entre otros hitos en su carrera como emprendedor e inversor, Thiel fundó y fue director ejecutivo de la empresa de pagos digitales y envío de dinero PayPal; fue uno de los primeros inversores en Facebook, LinkedIn y Yelp, entre otras empresas entonces emergentes; y cofundó Palantir Technologies, una plataforma de software para análisis de macrodatos donde actualmente preside el consejo de administración.

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A principios de este año, compró una mansión en Buenos Aires y en abril se reunió con el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, con quien ya se había entrevistado en mayo de 2024.

Thiel, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley, cuenta con una gran influencia en la esfera de la ultraderecha estadounidense, como financiador del actual presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el actual vicepresidente James David Vance.

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En septiembre próximo, Thiel será el principal orador en Vientos de Cambio, un foro internacional organizado en Buenos Aires por la Fundación Libertad y Progreso, la Reason Foundation y el Archbridge Institute. EFE