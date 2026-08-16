El yerno de Trump se reúne con el presidente de Egipto para intentar desbloquear el plan de paz para Gaza

16/08/2026 Jared Kushner se reúne en El Alamein con el presidente de Egipto, Abdelafatá al Sisi, a 16 de agosto de 2026. El yerno de Trump y enviado especial de la Casa Blanca Jared Kushner se ha reunido este sábado con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, y podría encontrarse esta tarde con una delegación de Hamás en la capital egipcia para tratar la situación del plan de paz trazado por el presidente de Estados Unidos para la Franja de Gaza, ahora en peligro por el rechazo declarado la semana pasada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. POLITICA AFRICA EGIPTO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE EGIPTO

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El yerno de Trump y enviado especial de la Casa Blanca Jared Kushner se ha reunido este sábado con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, y podría encontrarse esta tarde con una delegación de Hamás en la capital egipcia para tratar la situación del plan de paz trazado por el presidente de Estados Unidos para la Franja de Gaza, ahora en peligro por el rechazo declarado la semana pasada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A la reunión entre Kushner y el presidente Al sisi en la ciudad de El Alamein han acudido también el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, y el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto, Hasan Rashad.

Durante el encuentro, al margen de los temas bilaterales, la Franja de Gaza ocupó un papel primordial. Tanto Kushner como Al Sisi acabaron coincidiendo en la necesidad de que tanto Hamás como Israel "cumplan con sus obligaciones" en virtud del acuerdo de paz para el enclave palestino y que estipula tanto el desarme de las milicias del movimiento islamista palestino como la retirada de Israel de las zonas que ocupa en Gaza.

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Netanyahu abrió una crisis el pasado fin de semana al avisar que el Ejército israelí no abandonaría el enclave hasta que Hamás completara su desarme, en lugar de apostar por un proceso gradual y verificado, como recomienda la Junta de Paz para Gaza.

Al mismo tiempo, fuentes palestinas han asegurado a la cadena Al Yazira que Kushner reservará tiempo para reunirse en El Cairo con la delegación de Hamás que se encuentra en la capital egipcia para tratar precisamente esta misma cuestión.

Es más, las fuentes de Al Yazira han añadido que "la reunión tendrá lugar en presencia de funcionarios qataríes, egipcios y turcos", todos destacados mediadores internacionales, antes de que Kushner se dirija a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro israelí.

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