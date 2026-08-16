Diez palestinos heridos, dos con impactos de bala, en ataque colono israelí en Cisjordania

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Jerusalén, 16 ago (EFE).- Diez palestinos resultaron heridos, dos de ellos por impactos de bala, en un ataque de colonos israelíes en la zona de Al Ras, en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), informó este domingo la Media Luna Roja palestina, que asistió a las víctimas.

La organización humanitaria detalló que sus equipos atendieron a dos heridos por munición real y a otras ocho personas que fueron agredidas físicamente -entre ellas una mujer palestina de 66 años- en un nuevo ataque colono israelí, éste producido en la madrugada del domingo.

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"Una de las víctimas, un hombre de 60 años, recibió disparos en la espalda y la mano. Un segundo hombre, de 46 años, también resultó herido de bala antes de ser detenido por el Ejército israelí", reportó la Media Luna Roja palestina.

Este nuevo ataque contra la población palestina de Cisjordania se produce en medio de una serie de condenas internacionales por la actuación del Ejército israelí, y su permisividad con otro grupo de colonos, en la aldea de Qusra (gobernación de Nablus), donde por séptimo día consecutivo una familia palestina continúa sitiada por radicales judíos.

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Según la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro, entidad afiliada a la afiliada a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Ejército israelí y los colonos llevaron a cabo 2.256 ataques contra palestinos, sus tierras y propiedades a lo largo de Cisjordania ocupada solo en julio. De estos, 1.458 habrían sido acometidos por parte de las tropas de Israel y 798 por colonos.

De acuerdo a este recuento, un total de 170 de estos ataques se produjeron en la gobernación de Hebrón, particularmente afectada por el incremento de los puestos de avanzada (inicios de asentamiento) israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos, ilegales según el derecho internacional.

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Además, desde el 7 de octubre de 2023, los ataques militares y la violencia de los colonos han provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas, donde vivían más de 4.300 personas, según datos de la oenegé israelí B'Tselem que habla de una "escala sin precedentes", mientras que otros 454 palestinos han sido obligados a abandonar sus hogares en 15 comunidades parcialmente desplazadas. EFE