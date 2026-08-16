Ana Belén y Víctor Manuel, escapada de verano con su fiel compañero

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Después de una intensa temporada de trabajo, Ana Belén y Víctor Manuel han disfrutado de sus vacaciones de verano. La pareja, que lleva más de cinco décadas compartiendo vida y carrera, continúa siendo uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama artístico español, siempre alejado del ruido mediático y centrado en disfrutar de los pequeños momentos del día a día.

Los cantantes fueron fotografiados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se disponían a iniciar unos días de descanso. Tranquilos y relajados, ambos aguardaban la cola de facturación acompañados únicamente por su inseparable perro, que no se separó de ellos en ningún momento.

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Tras facturar sus maletas, Ana Belén y Víctor Manuel se dirigieron junto a su mascota hacia la sala de embarque, mostrando la complicidad y la naturalidad que siempre han caracterizado su relación. Sin prisas y con un estilo sencillo, disfrutaron de un plan cotidiano que refleja a la perfección su forma de entender la vida.

La escapada llega en un momento en el que ambos siguen muy vinculados a la música y a diferentes proyectos culturales, pero han querido reservar unos días para desconectar y disfrutar del verano. Una imagen cercana y entrañable que confirma que, más allá de los escenarios, siguen encontrando la felicidad en los planes más sencillos y en la compañía mutua.

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