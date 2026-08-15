(Previa) El Barça afronta en Basilea el último amistoso antes del Gamper y la Liga

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El FC Barcelona, ya sin Ferran Torres en sus filas, afronta este domingo en Basilea (Suiza) el último desplazamiento de su pretemporada, un amistoso ante el FC Basilea en el Sankt Jakob-Park (16.30 horas) que servirá a Hansi Flick para seguir perfilando el equipo a menos de dos semanas del inicio de LaLiga EA Sports y antes del Trofeo Joan Gamper, último ensayo en casa frente al Al-Ahly egipcio.

Los blaugranas llegan a esta cita después de cerrar su 'stage' en Inglaterra y de disputar posteriormente el triangular Friuli Venezia Giulia Cup en Udine, donde jugó dos encuentros de 45 minutos ante Nottingham Forest y Udinese. La preparación comenzó con el empate (2-2) ante el Birmingham City, en un partido en el que Hamza Abdelkarim marcó los dos goles del Barça y en el que Flick dio protagonismo a numerosos jugadores del filial y del fútbol base.

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La concentración inglesa terminó con una última sesión de trabajo en St. George's Park después de la cancelación del amistoso previsto ante el Preston North End, que alegó no disponer de suficientes jugadores del primer equipo.

Ya en Udine, el Barça se impuso por la mínima al Nottingham Forest gracias a un penalti transformado por Raphinha, antes de caer (1-0) ante el Udinese en el segundo mini partido, con un equipo todavía condicionado por la presencia de numerosos jóvenes y la incorporación progresiva de los internacionales.

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Flick dirigió el viernes un entrenamiento con todos los jugadores disponibles del primer equipo, incluidos los mundialistas tras sus merecidas vacaciones, y ocho futbolistas del Barça Atlètic y del fútbol base: Xavi Espart, Álvaro Cortés, Hamza Abdelkarim, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas y Áron Yaakobishvili.

El técnico alemán, ya sin un Ferran Torres que este sábado confirmaba su marcha al Paris Saint-Germain, contará previsiblemente con una plantilla más reconocible en Basilea a medida que los internacionales recuperan el ritmo competitivo, aunque la pretemporada todavía ha ofrecido espacio a los jóvenes.

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El amistoso ante el Basilea se presenta también como una nueva oportunidad para comprobar la evolución de los fichajes, como Karim Adeyemi o Anthony Gordon, y de los jugadores que aspiran a ganar peso en el equipo. El Barça ha mostrado en sus primeros encuentros algunas dificultades para imponerse ante presiones altas y para generar ocasiones con continuidad, aunque Flick ha utilizado estos partidos para probar posiciones y alternativas de cara al inicio oficial del curso.

En paralelo, el tramo final de la preparación sigue marcado por otra de las incógnitas del mercado, una vez resuelta la marcha de Ferran. El club continúa pendiente de las opciones para reforzar la plantilla, con el nombre del centrocampista del Manchester City Rodri entre los que han aparecido vinculados al conjunto blaugrana.

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Tras el viaje a Basilea, al Barça todavía le quedará el Trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly como último partido antes del estreno oficial en LaLiga, el domingo 23 de agosto en casa del Elche CF.