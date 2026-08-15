La capital paraguaya celebra sus 489 años con un desfile militar y una procesión náutica

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Asunción, 15 ago (EFE).- La capital de Paraguay, Asunción, celebra este sábado los 489 años de su fundación con un desfile militar y una procesión náutica en honor a la virgen patrona del país suramericano, que lleva el mismo nombre de la ciudad levantada hace casi 5 siglos por el militar y explorador español Juan de Salazar y Espinoza.

La tradicional procesión náutica sobre el río Paraguay y en honor a Nuestra Señora de Asunción dio inicio a los festejos la mañana de hoy.

La procesión llevó la imagen de la virgen desde el Arsenal de la Armada Paraguaya en el barrio capitalino de Sajonia hasta el Puerto de Asunción, donde esperaban los feligreses para trasladar la talla hasta la catedral para celebrar una misa.

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En paralelo, policías y militares paraguayos desfilaron ante las autoridades gubernamentales, encabezadas por el presidente Santiago Peña, que esta jornada cumple 3 años en el cargo.

Este desfile se llevó a cabo en la Costanera Norte, una vía rápida que conecta a la capital con ciudades periféricas del departamento Central, el más poblado del país, y ante cientos de entusiastas.

La Municipalidad ha informado que los festejos continuarán hasta la noche de este sábado con una serie de eventos culturales y musicales en el microcentro de Asunción, donde se espera la presencia de miles de personas.

La capital paraguaya, una de las más antiguas de Suramérica, fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinoza como Nuestra Señora de la Asunción, en honor a la virgen María.

Ayer, el Gobierno y la Iglesia católica del país inauguraron un monumento de la Virgen de Asunción, también en la Costanera Norte, como parte de los eventos por los 489 años de la capital paraguaya y del "signo visible de la fe y del amor del pueblo" hacia la madre de Dios, dijo entonces el cardenal Adalberto Martínez. EFE

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(foto)