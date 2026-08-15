Casi 50 muertos en Indonesia tras un terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores

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Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 47 muertos y numerosos heridos, según han informado las autoridades locales del país asiático.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el teniente general Suharyanto, ha informado desde Yakarta que otras 2.000 personas han tenido que evacuar sus hogares como consecuencia del seísmo en Nusa Tenggara Oriental, según ha recogido la agencia de noticias Antara.

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El seísmo se ha producido a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Tras el temblor, se han registrado múltiples réplicas y daños en el puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla. Asimismo, un hospital en Maumere ha resultado dañado, a la par que otras cinco terminales de aeropuertos del país están afectadas.

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Las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, si bien fue retirada poco después tras evaluar la situación. "Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Poco después del terremoto, se registraron secuelas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región, así como otro de 6,9 en la isla de Sumatra, al oeste de Flores. Los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas afectadas, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate.

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Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.