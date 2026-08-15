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Las españolas Sofía Izuzquiza y Tania Moreno pelearán por ser campeonas de Europa

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Las españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza se han clasificado este sábado para la final femenina del Campeonato de Europa de vóley playa 2026, que se está disputando en Stare Jablonki (Polonia), gracias a su triunfo por 1-2, con sets de 13-21, 21-14 y 15-10, frente a las letonas Tina Graudina y Anastasija Samoilova.

En las instalaciones del Hotel Anders, Izuzquiza y Moreno tuvieron al comienzo del encuentro breves ventajas (2-1, 3-2) y luego encajaron un parcial de 0-4 que las hizo ir a remolque; para colmo, se quedaron clavadas con cinco puntos en su casillero y desde entonces se vieron lejísimos de voltear el set inaugural.

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No obstante, para el segundo set cambiaron el chip y arrancaron con un 7-1 a favor que allanó su camino, con solidez en la red. Y ya en la tercera manga, a modo de 'tie-break', las madrileñas no flojearon pese a ir por debajo en el marcador en momentos clave (0-2, 2-4, 6-8, 8-10); apretaron en el desenlace y con un parcial de 7-0 sellaron la victoria.

En la final de este CEV EuroBeachVolley, programada para este mismo domingo a partir de las 14.30 horas, el dúo español se verá las caras con las neerlandesas Katja Stam y Raïsa Schoon, verdugas de las francesas Clémence Vieira y Aline Chamereau por 19-21, 21-14 y 15-12 en la otra semifinal del certamen femenino.

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