El film 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti, premiado en Locarno

Guardar

Ginebra, 15 ago (EFE).- La coproducción argentina-estadounidense 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti, obtuvo este sábado el Leopardo de Oro del Festival de Locarno en el concurso 'cineastas del presente', consagrado a jóvenes directores.

El largometraje documental, rodado durante más de 25 años y que sigue las vidas de dos mujeres en la Pampa rural argentina, también obtuvo el premio Swatch a la Ópera Prima, según el palmarés desvelado por la organización del festival poco antes de su clausura.

PUBLICIDAD

Otra directora argentina, Lucila Mariani, logró una mención especial por 'Los días libres', coproducción en este caso de Argentina, Brasil, México y Francia.

En la principal competición, el concurso internacional, el Leopardo de Oro fue para 'You Don't Belong Here', del rumano Florin Serban, mientras que el premio especial del jurado fue para 'A Margem do Rio', de los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho.

PUBLICIDAD

El premio a la mejor dirección fue para el surcoreano Hong Sangsoo por 'Nowhere to Lay My Eyes', película por la que además la actriz Kim Minhee se llevó uno de los galardones a la mejor interpretación, junto a la italiana Monica Bellucci por su papel en 'Ketticè', de Giovanni Tortorici. EFE