La India anuncia un plan para formar en IA a 10 millones de jóvenes en un año

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Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este sábado el lanzamiento de una iniciativa nacional para formar a diez millones de jóvenes en inteligencia artificial (IA) durante los próximos doce meses, dentro de su plan para posicionar al país a la cabeza de la carrera tecnológica.

"En el próximo año, trabajaremos para brindar capacitación en habilidades de IA a diez millones de jóvenes, para que la juventud de la India tenga la capacidad de liderar también en el mundo de la IA", afirmó el mandatario desde las murallas del Fuerte Rojo de Nueva Delhi durante su discurso por el 80º Día de la Independencia.

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La medida busca transformar el modelo productivo del país asiático y forma parte de la hoja de ruta económica con la que Nueva Delhi aspira a convertirse en una nación totalmente desarrollada para el año 2047.

"No debemos convertir simplemente a nuestro país en un mercado para el mundo. Debemos convertirnos en un centro de innovación", aseguró Modi. Según el dirigente, el ecosistema del gigante asiático debe convertirse en líder de las tecnologías emergentes a nivel mundial.

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El jefe de Gobierno vinculó el salto hacia la IA al despliegue de una infraestructura pública digital más grande y un fortalecimiento de sectores estratégicos como los semiconductores, la computación cuántica y las redes 6G de fabricación nacional.

Para la transición, que según el propio mandatario exigirá "electricidad en cantidades masivas", la India anunció una meta de 100 gigavatios de producción de energía nuclear para 2047 y mayor despliegue de enrgía solar.

"Hoy es la era de la IA, la tecnología cuántica, el espacio, la robótica y los centros de datos. Se ha abierto un dominio completamente nuevo", agregó Modi.

El interés de Nueva Delhi por la IA pasa también por su doctrina de autosuficiencia económica ("India autosuficiente") promovida por el Gobierno de Modi, que busca convertir a la India en el gran hub global de procesamiento de datos y manufactura de microchips para reducir la dependencia exterior. EFE

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(foto) (vídeo)