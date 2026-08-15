15/08/2026 Muere una mujer de 79 años al ser embestida por un autobús en San Jerónimo (Sevilla). Una mujer de 79 años de edad ha fallecido este sábado al ser embestida por un autobús en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla capital, cuando se disponía a subirse a un coche particular a la altura de la glorieta Rugby. SOCIEDAD CENTRO TRAFICO

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Una mujer de 79 años de edad ha fallecido este sábado al ser embestida por un autobús en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla capital, cuando se disponía a subirse a un coche particular a la altura de la glorieta Rugby.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press. Dichas fuentes explican que la fallecida estaba a las 7,16 horas de este sábado esperando en la glorieta antes citada a un coche para que la recogiera.

En el momento de subirse es cuando el autobús ha embestido por detrás al coche, lo que ha provocado la muerte de la mujer. El tráfico se ha visto afectado en la zona de San Jerónimo como consecuencia del accidente.

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