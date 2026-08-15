Ucrania ataca un centro de cohetes y espacio de Roscosmos y una base aérea en Rusia

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Berlín, 15 ago (EFE).- Ucrania ha atacado con misiles el centro de cohetes y espacio de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en la región de Samara, a 900 kilómetros de la frontera del país invadido y una base aérea en Nizhni Nóvogorod a unos 700 kilómetros, señaló este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En la región rusa de Samara, fue alcanzada una de las empresas clave de Roscosmos: el centro 'Progress', que, entre otras actividades, estaba involucrado en la producción de componentes electrónicos", escribió en sus redes sociales.

"Un buen logro. La distancia de nuestra frontera es de unos 900 kilómetros", recalcó Zelenski.

Explicó que en el ataque se utilizaron misiles Flamingo, desarrollados por la empresa de tecnología de defensa Fire Point.

La compañía confirmó el uso de FP-5 Flamingo en el ataque contra el centro "Progress", una de las principales empresas de la industria aeroespacial y de misiles de Rusia.

Zelenski también indicó que los ataques de largo alcance efectuados en las últimas horas contra Rusia también alcanzaron, a unos 700 kilómetros de Ucrania, la base aérea de Savasleyka, en Nizhni Nóvogorod, donde están estacionados los portadores de los misiles rusos. EFE

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