Emiratos dice que ataques iraníes a buques de ADNOC no disuadirán su política diplomática

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El Cairo, 15 ago (EFE).- El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este sábado que los "repetidos ataques" contra buques de la petrolera emiratí ADNOC en el estrecho de Ormuz no disuadirán a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de su política diplomática.

"Los repetidos ataques contra los buques cisterna de la compañía ADNOC no disuadirán a Emiratos Árabes Unidos de seguir adelante con una política equilibrada y racional, basada en la disuasión, la diplomacia y el respeto al derecho internacional", comentó el político en su cuenta oficial de X.

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Indicó que su país salvaguardará su derecho "a la libertad de navegación y al uso del estrecho de Ormuz de conformidad con el derecho internacional", así como a "defender la soberanía e intereses, manteniendo la vía del diálogo y priorizando las opciones diplomáticas".

"Haremos todo lo posible por fortalecer una posición unificada en el golfo (Pérsico), ya que constituye un pilar fundamental para proteger la seguridad de la región y los intereses de sus países en esta crisis actual", sentenció.

Un buque de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) fue atacado anoche mientras cruzaba el estrecho de Ormuz, el tercero en poco más de 24 horas en esa vía marítima, en una acción que no causó heridos, informó este sábado la compañía.

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Desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 19 buques de ADNOC han sido atacados en Ormuz, unas acciones que han provocado la muerte de un tripulante y heridas a otros 20.

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

El Ejército iraní ha insistido en que mantiene el control del estrecho de Ormuz y calificó de "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina la estratégica ruta marítima.

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

Irán, que sigue negociado con Omán -país ribereño al estrecho de Ormuz-, insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niega. EFE

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