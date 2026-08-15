Sergio Rico y Alba Silva, inseparables, no se pierden el concierto de Vanesa Martín. Sergio Rico y Alba Silva continúan disfrutando de su historia de amor y de una etapa especialmente feliz en lo personal, ya que el matrimonio daba la bienvenida al pequeño Sergio, que llegaba al mundo el pasado 29 de junio, convirtiendo a su hija Carla en hermana mayor. La llegada del bebé ha puesto el broche de oro a una etapa especialmente ilusionante para ambos, que ahora forman una familia de cuatro. La pareja no quiso perderse anoche el concierto que Vanesa Martín ofreció en el Starlite Occident de Marbella, una cita muy especial para la cantante malagueña. El futbolista y la creadora de contenido, siempre muy unidos, disfrutaron de la música en una noche de verano marcada además por el reciente nacimiento de su segundo hijo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Sergio Rico y Alba Silva continúan disfrutando de su historia de amor y de una etapa especialmente feliz en lo personal, ya que el matrimonio daba la bienvenida al pequeño Sergio, que llegaba al mundo el pasado 29 de junio, convirtiendo a su hija Carla en hermana mayor. La llegada del bebé ha puesto el broche de oro a una etapa especialmente ilusionante para ambos, que ahora forman una familia de cuatro. La pareja no quiso perderse anoche el concierto que Vanesa Martín ofreció en el Starlite Occident de Marbella, una cita muy especial para la cantante malagueña. El futbolista y la creadora de contenido, siempre muy unidos, disfrutaron de la música en una noche de verano marcada además por el reciente nacimiento de su segundo hijo.

En cuanto a Vanesa, volvió anoche a uno de los escenarios más especiales de su tierra, el Starlite Occident de Marbella, donde presentó ante el público su particular manera de entender la música y habló del vínculo que mantiene con Andalucía. "Starlite es una de mis grandes casas, donde me siento en familia", aseguró la artista, que no ocultó el orgullo que siente por sus raíces: "Me siento muy orgullosa de ser malagueña, de ser andaluza".

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La cantante destacó también la magia que rodea cada actuación en este enclave marbellí, desde el ambiente hasta el trato recibido por todo el equipo. Una conexión que, según explicó, convierte cada visita en una experiencia muy especial. Sobre el escenario, Martín continúa defendiendo una etapa artística marcada por la mezcla y la búsqueda de nuevos caminos.

Precisamente, esa voluntad de experimentar está muy presente en su último trabajo, "Casa Mía". La artista confesó que quería que el disco fusionara sus raíces con sonidos y culturas diferentes, aunque reconoce que dar ese paso también le generaba cierto vértigo. "Me daba miedo salir de géneros que no eran los míos, pero a la vez tenía ganas de salir de mi zona de confort", explicó, dejando claro que el riesgo creativo forma parte de este nuevo capítulo.

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"Casa Mía" nace además con una filosofía muy clara: vivir sin prejuicios y desde la libertad. Vanesa Martín quiere que sus canciones sean un espacio en el que cada persona pueda sentirse identificada y reivindica que no haya jueces a la hora de elegir cómo vivir. "La libertad prevalece por encima de todo", defendió, convencida de que cada uno debe poder sentir, querer y atreverse a vivir como quiera.

Y es que sus canciones parten, en buena medida, de historias cotidianas en las que cualquiera puede reconocerse. Vanesa Martín entiende la música como una compañera imprescindible para atravesar los momentos complicados, afrontándolos con valentía y, siempre que sea posible, con sentido del humor. Una filosofía que trasladó anoche al público de Starlite, en una noche en la que volvió a demostrar que sus raíces y su capacidad para reinventarse pueden convivir en perfecta armonía.

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