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El Racing de Santander recauda fondos para los afectados por el terremoto en Colombia

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Santander (España), 15 ago (EFE).- El Real Racing Club de Santander, equipo de la Primera división del fútbol español, a través de su fundación, ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia, en la que el club aportará dos euros por cada euro donado a la causa.

Los fondos recaudados irán destinados a la reconstrucción de La Victoria, municipio del departamento de Valle del Cauca, donde nació el futbolista colombiano del Racing Gustavo Puerta, según informa el club en un comunicado.

Puerta ha animado a la sociedad a sumarse a la campaña. “Hay muchas familias que lo perdieron todo, se derrumbaron muchos edificios…, por eso animo a la gente a que apoye”, ha manifestado.

Puerta también ha enviado “toda su fuerza al pueblo colombiano” y ha apelado a la unión para superar la situación. “Estando unidos saldremos de esta”, ha apostillado.

Las donaciones pueden realizarse a través de un enlace en la web del Racing y, según señala el club, contarán con un certificado que permitirá acceder a una deducción fiscal de hasta el 95 por ciento. EFE

aas/lcj/arh

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