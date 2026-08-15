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Dos muertos y un herido por un terremoto de 7,7 en la costa de Indonesia

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Yakarta, 15 ago (EFE).- Al menos dos personas han muerto y una ha resultado herida después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera este sábado las aguas al norte de la isla de Flores, al sur del archipiélago, según la información preliminar facilitada por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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"El incidente deja dos fallecidos y un herido", señaló BNPB en un comunicado, en el que señaló que el temblor se sintió con fuerza en diferentes puntos de la región, mientras continúa evaluando los impactos del sismo. EFE

(foto)(vídeo)

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