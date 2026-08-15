La boda que no llegó: Juan Felipe Giraldo, el prometido que murió hospedado en un hotel

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Pereira (Colombia), 14 ago (EFE).- Juan Felipe Giraldo tenía 24 años, era vendedor de monturas y gafas y había llegado a Pereira por motivos de trabajo pero el terremoto del pasado lunes convirtió su visita comercial en una tragedia que terminó este viernes con la confirmación de su muerte bajo los escombros del hotel en el que se hospedaba.

Giraldo fue hallado sin vida en las ruinas del Hotel Dibeni, en Pereira, cuatro días después del terremoto que provocó el colapso de la edificación. Su muerte puso fin a una búsqueda que durante días mantuvo a su familia aferrada a la posibilidad de encontrarlo con vida.

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En Bogotá lo esperaban su prometida, Natalia Patiño, y el hijo de dos años de ambos. Tenían previsto casarse este domingo.

Una de las primeras pistas que permitió a la familia reconstruir el recorrido de Juan Felipe fue un video que envió a Natalia poco antes de que el hotel colapsara. El registro permitió identificar el lugar donde se encontraba y llevó a su padre, Hernán Giraldo, hasta Pereira para acompañar la búsqueda.

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Durante los días posteriores al terremoto, el angustiado padre permaneció cerca de los equipos de rescate, acompañando las labores entre los restos del hotel, aferrado a cualquier indicio que pudiera significar que su hijo continuaba con vida.

La esperanza llegó a crecer este viernes, cuando los equipos de rescate detectaron señales que abrieron la posibilidad de que hubiera sobrevivientes entre los escombros.

No obstante, en la tarde de este viernes la esperanza se transformó en duelo. Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de Juan Felipe y posteriormente su familia confirmó su fallecimiento.

Tras conocer el desenlace, Natalia publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Juan Felipe y su hijo, acompañada de un mensaje de despedida: "Por siempre y para siempre mi cora. Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre".

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La familia llora hoy la muerte de Juan Felipe y el futuro que quedó truncado entre los escombros. La boda que habían esperado para este domingo no podrá celebrarse y ahora sus seres queridos tendrán que comenzar a reconstruir una vida marcada por su ausencia. EFE