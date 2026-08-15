Sábado, 15 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

- Quibdó/Cali/Pereira - Los equipos de rescate mantienen este sábado la búsqueda de cientos de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes y que deja al menos 288 muertos y casi 4.000 heridos, mientras más de 100.000 damnificados esperan asistencia y continúa la evaluación de los daños en buena parte del país.

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- El Cairo (Colombia) - En El Cairo, un pueblo cafetero en las montañas del departamento colombiano de Valle del Cauca, el 80 % de sus pintorescas casas de colores, típicas de la arquitectura tradicional campesina, fueron dañadas por el terremoto de magnitud 7,4 que el lunes sacudió con fuerza al país y en especial a esta localidad situada a solo 22 kilómetros del epicentro.

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- La Encharca (Colombia) - La Encharca, una remota comunidad a orillas del río San Juan, en el departamento colombiano del Chocó, refleja otra cara de la emergencia por el terremoto: la de quienes viven en zonas rurales y afrontan las consecuencias del sismo sin electricidad, agua potable ni conectividad en un territorio donde la presencia de grupos armados y la ausencia del Estado siguen marcando la vida cotidiana.

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- Cumaná (Venezuela) - El sismo de magnitud 7,4 en Colombia golpeó de cerca a varias familias del estado Sucre, en el noreste de Venezuela, que viven hoy entre la dolorosa incertidumbre de no tener noticias sobre sus seres queridos desaparecidos y la búsqueda de ayuda para repatriar los cuerpos de quienes no sobrevivieron.

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INDONESIA TERREMOTO

Bangkok - Indonesia evalúa este sábado el alcance del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la víspera la isla de Flores, en el este del país, mientras las autoridades revisan posibles daños, víctimas y una eventual alerta de tsunami.

(Texto)

ESPAÑA TERREMOTO

Madrid - Las autoridades granadinas en España continúan este domingo con la inspección de daños tras el terremoto de magnitud 5 que sacudió de madrugada Alhendín (Granada) y el sur del país, sin descartar nuevas réplicas en la zona.

(Texto)

MARRUECOS ESPAÑA

Castillejos (Marruecos) - Grupos aislados de migrantes, en un su mayoría jóvenes, tratan de llegar a la frontera con Ceuta con la esperanza de cruzar a España pese a las advertencias de Madrid y Rabat de que no podrán quedarse en territorio español tras la crisis desatada el día 30, cuando un cruce masivo dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania busca soluciones urgentes al bloqueo ruso de los puertos de Odesa y los ataques contra la infraestructura agrícola del país que asfixian las exportaciones de cereales en pleno pico de la cosecha.

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AFGANISTÁN TALIBANES

Kabul - Se cumplen cinco años del regreso al poder en Afganistán de los talibanes, quienes desde entonces han cercenado los derechos y libertades de las mujeres, y que han conseguido un mayor reconocimiento internacional en los últimos años.

(Texto)

ITALIA VOLCÁN

Roma - La actividad eruptiva del Etna, uno de los volcanes más activos de Europa y ubicado en Sicilia, desde hace más de una semana ha provocado una situación crítica en el aeropuerto de Catania, que continúa cerrado por las emisiones de ceniza volcánica y que ha afectado a miles de pasajeros en plena temporada turística

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ISRAEL RELIGIÓN

Jerusalén - La apertura de una nueva cafetería en Jerusalén durante el 'sabbat', día festivo para los judíos, genera cada sábado enfrentamientos físicos entre israelíes ultraortodoxos y seculares, en una disputa que simboliza la lucha por la identidad actual de una ciudad con cada vez menos espacio para los no religiosos.

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ADEMÁS

DISNEY D23 | Anaheim (EE.UU.).- Disney arranca la segunda jornada de la convención D23 con espectáculo masivo conducido por el actor Neil Patrick Harris ('How I Met Yourr Mother') con el que la compañía prosigue con los anuncios más importantes de los próximos años. (Texto) (Foto) (Video)

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PANAMÁ CANAL | Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo y por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, aplica una tercera reducción al calado para dejarlo en 48,5 pies o 14.78 metros, como parte de las medidas preventivas ante la expectativa de una sequía fuerte a causa del fenómeno El Niño. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO CINE | Ciudad de México - La película mexicana ‘La captura’ narra cómo dos policías no cedieron al soborno ni a la corrupción y lograron detener al entonces narcotraficante más buscado del país, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cuentan el director, Chava Cartas, y el guionista, Bernardo Esquinca. (Texto) (Foto)

UNIVERSIDADES RANKING | Pekín.- Se da a conocer la edición de este año del Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicada por ShanghaiRanking Consultancy y más conocido como la 'clasificación de Shanghái' de las mejores universidades del mundo. (Texto)

TECNOLOGÍA NOKIA | Helsinki.- Hace exactamente 30 años, la compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia lanzó al mercado un dispositivo que está considerado el primer "smartphone" de la historia: el Nokia 9000 Communicator. Por Juanjo Galán. (Texto) (Foto)

FESTIVAL LOCARNO | Ginebra.- Clausura y entrega de premios en el Festival de Locarno, donde compiten por el Leopardo de Oro, entre otras, las películas 'Lejos de los árboles', de la española Meritxell Colell, y 'Princesa Burro', de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

São Paulo.- BRASIL ELECCIONES (Previa).- La campaña para las presidenciales brasileñas arranca mañana domingo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro en sus respectivas cunas electorales, en medio de interferencias externas por parte de Estados Unidos y Argentina. (Texto)

Buenos Aires.- RENÉ GOSCINNY.- Antes de convertirse en el creador de Astérix y Obelix, Lucky Luke o El pequeño Nicolás, el historietista francés René Goscinny vivió hasta su juventud en Buenos Aires, una ciudad que dejó huellas y leyendas en su obra, y que este sábado le rinde homenaje por el centenario de su nacimiento. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS D.HUMANOS.- La comunidad garífuna de Honduras es víctima de una "horrible persecución" y del desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), denuncia en entrevista con EFE la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publica el informe sobre Producción Nacional de junio de 2026. (Texto)

Lima.- PERÚ TRABAJO.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el informe Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a Nivel Nacional y 27 Ciudades (Abr-May-Jun 2026). (Texto)

Lima.- PERÚ CINE.- El director brasileño Kleber Mendonça (El agente secreto), que recibe este sábado un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Lima, asegura que tanto él como el 'boom' del cine de su país son "fruto" de políticas públicas orientadas al cine impulsadas en los últimos años. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA INDIA.- La Embajada de India en Bolivia conmemora la independencia de ese país con una muestra de su gastronomía, danzas y exposición cultural en La Paz. (Texto) (Foto) (Video)

14:30h.- Asunción.- PARAGUAY TRADICIONES.- La capital de Paraguay, Asunción, celebra sus 489 años de fundación con un desfile policial y militar y otros eventos. Avenida Costanera de Asunción. (Texto) (Foto)

17:00h.- Santa Isabel/Arroyo.- PUERTO RICO SEQUÍA.- Ante la escasez de recursos hídricos que acorrala a gran parte de Puerto Rico por la sequía, los agricultores y ganaderos hacen malabares con el agua para saciar la sed de sus cultivos y animales. Por Esther Alaejos. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Cracovia.- POLONIA ESTATUA.- Polonia prevé inaugurar la figura de la Virgen María más grande de toda Europa, una estatua de 55,6 metros de altura que ha sido financiada por el magnate Roman Karkosik y que supera al Cristo Redentor de Río de Janeiro. (Texto)

Helsinki.- TECNOLOGÍA NOKIA.- Hace exactamente 30 años, la compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia lanzó al mercado un dispositivo que está considerado el primer "smartphone" de la historia: el Nokia 9000 Communicator. (Texto) (Foto)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO PUBS.- Una polémica propuesta para limitar el consumo de alcohol de pie ha levantado en armas a los defensores de la cultura del pub inglés, que temen que terminen así con uno de los reductos de socialización por excelencia en la vida británica. Por Raúl Bobé. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio y África

07:00h.- Jerusalén.- ISRAEL RELIGIÓN.- La apertura de una nueva cafetería en Jerusalén durante el 'sabbat', día festivo para los judíos, genera cada sábado enfrentamientos físicos entre israelíes ultraortodoxos y seculares, en una disputa que simboliza la lucha por la identidad actual de una ciudad con cada vez menos espacio para los no religiosos. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR COREA DEL NORTE.- Seúl y Pionyang celebran el 81er. aniversario del Día de la Liberación del dominio colonial japonés en 1945, con diversos eventos a nivel nacional.

Kabul.- AFGANISTÁN TALIBANES.- Se cumplen cinco años del regreso al poder en Afganistán de los talibanes, quienes desde entonces han cercenado los derechos y libertades de las mujeres, y que han conseguido un mayor reconocimiento internacional en los últimos años.

Nueva Deli.- INDIA POLÍTICA.- La India celebra su 80º Día de la Independencia.

Pekín.- UNIVERSIDADES SHANGHÁI.- Se da a conocer la edición de este año del Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicada por ShanghaiRanking Consultancy y más conocido como la 'clasificación de Shanghái' de las mejores universidades del mundo. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GUERRA.- Japón conmemora a los caídos en la Segunda Guerra Mundial en el 81 aniversario de su rendición, una jornada en la que se espera que la primera ministra, Sanae Takaichi, evite visitar un polémico santuario que conmemora a criminales de guerra para no generar confrontación con China y Corea del Sur. (Texto) (Foto) (Video)

Pekín.- CHINA HISTORIA.- Se cumplen este mes sesenta años del 'Agosto Rojo' de 1966, cuando los Guardias Rojos extendieron por Pekín una campaña contra profesores, intelectuales y supuestos 'enemigos de clase' que marcó el estallido de la violencia en la Revolución Cultural, una efeméride que transcurre bajo silencio oficial. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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