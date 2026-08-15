El ministro de Defensa de Japón visita polémico santuario en aniversario de la IIGM

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Tokio, 15 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, visitó este sábado el santuario Yasukuni en Tokio, lugar de gran controversia con países vecinos por sus vínculos militaristas, en el 81 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ante la ausencia de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Además de Koizumi, hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, el ministro de Estado para Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, Hitoshi Kikawada, también acudió al polémico lugar, informó la agencia de noticias Kyodo.

Takaichi, conocida por sus opiniones revisionistas sobre el pasado militarista de Japón y que solía visitar en persona Yasukuni, se abstuvo de acudir, para no generar confrontación con Pekín y Seúl. En cambio, la también presidenta del oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) envió una ofrenda.

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En Yasukuni se honra a los caídos japoneses entre finales del siglo XIX y 1945, más de 2,4 millones de personas, entre las que figuran 14 políticos y oficiales del Ejército imperial condenados como criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial.

Ningún jefe de Gobierno japonés en funciones ha visitado el santuario después de que el fallecido Shinzo Abe se personara en diciembre de 2013, desatando críticas dentro y fuera del país, aunque diversos mandatarios sí han enviado ofrendas.

China y Corea del Sur, países que sufrieron el colonialismo japonés, han venido expresando sus quejas por los homenajes oficiales en Yasukuni.

Además, Pekín y Tokio se encuentran enzarzados en una amplia crisis desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de Takaichi sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán. EFE

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(foto)(vídeo)