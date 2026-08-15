3-0. El Alavés se aprovecha de la inferioridad numérica del Getafe

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Vitoria, 15 ago (EFE).- El Deportivo Alavés se aprovechó este sábado de la inferioridad del Getafe, con diez toda la segunda mitad, para empezar con buen pie (3-0) en LaLiga EA Sports.

Tras una primera mitad cargada de faltas en los dos lados del campo, los locales aprovecharon la expulsión de Kiko Femenía.

Les costó anotar el primero, pero cuando Nahuel Tenaglia lo consiguió de cabeza en el minuto 73 y cuando el conjunto azulón se lanzó a por el Getafe en la recta final, dos obras de arte de Mariano Díaz y Mikel Rodríguez pusieron el broche a la fiesta de Mendizorroza.

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