La abogada de Rodolfo Sancho niega su detención en México: "Es una información falsa"

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La tarde de este sábado comenzaba sobresaltada en la sección de sociedad del programa 'Fiesta' cuando informaba, en una última hora, de la detención en México del actor Rodolfo Sancho, emitiendo además la imagen publicada por un medio azteca en la que supuestamente aparecía el intérprete al salir del consulado de Estados Unidos. Y anunciaba la presencia de la abogada Carmen Balfagón en el plató, para explicar lo ocurrido con su representado.

En la última parte del espacio la letrada se sentaba junto a Frank Blanco y Juan Luis Galiacho para desmentir que Sancho hubiese sido detenido y por supuesto para negar, de manera categórica, que la imagen fuese real. "Esta foto esta hecha con Inteligencia Artificial. Rodolfo no ha estado en México ni en Estados Unidos, ni ha sido detenido", ha explicado.

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"Es una información falsa", ha indicado Balfagón antes de asegurar además que "con esta imagen y con las noticias que se han publicado a raíz de la fotografía, se está dañando la imagen de Rodolfo Sancho". Pero además ha lanzado una advertencia: "Se van a tomar acciones legales contra el canal mexicano que ha difundido la imagen y contra Miguel Temprano si no rectifica, porque lo que tenía que haber hecho era haber contrastado la información".