La Policía Local de Las Gabias atiende 14 incidencias leves tras el terremoto de Alhendín

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El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) mantiene activos sus servicios municipales tras el terremoto de magnitud 5,0 registrado a las 01,04 horas de este sábado en el área metropolitana de Granada, con epicentro en el entorno de la localidad vecina de Alhendín. Desde el momento del seísmo y hasta las 15,00 horas de este sábado, la Policía Local de Las Gabias ha atendido un total de 14 incidencias, todas ellas de carácter menor y sin que se hayan registrado daños personales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las principales actuaciones han estado relacionadas con desprendimientos y avisos de vecinos ante la aparición de grietas, así como con la revisión preventiva de vías, edificios y espacios principales del municipio.

En estos trabajos han participado agentes de la Policía Local, técnicos municipales y voluntarios de Protección Civil de Las Gabias. Una de las principales intervenciones tuvo lugar durante la madrugada en un edificio situado en el barrio de Conquistadores, en Gabia Grande, que fue desalojado de manera preventiva por la Policía Local, con la colaboración del presidente de la comunidad de propietarios, ante los daños de los que habían alertado sus residentes.

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El desalojo permitió que los técnicos del Ayuntamiento pudieran acceder al inmueble y realizar una evaluación de los desperfectos con las debidas garantías. Tras la inspección y una vez descartada la existencia de daños estructurales, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.

A lo largo de la madrugada, los agentes de la Policía Local han acompañado igualmente a los técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento en diversas inspecciones de inmuebles sobre los que se habían recibido avisos. Las revisiones realizadas no han constatado daños de carácter estructural.

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No obstante, como medida preventiva, se ha recomendado a los vecinos afectados que observen durante los próximos días la posible evolución de las grietas detectadas y comuniquen cualquier cambio significativo.

Entre los desperfectos registrados, la Policía Local destaca como incidencia más relevante las grietas de parte de una fachada en la calle Judería, en el núcleo urbano de Híjar, que afortunadamente no ha provocado daños personales ni ha tenido mayores consecuencias.

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La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha permanecido durante la madrugada y la mañana de este sábado junto a vecinos y servicios municipales, siguiendo la evolución de las incidencias y atendiendo las necesidades trasladadas por las personas afectadas.

"Desde el primer momento hemos mantenido movilizados nuestros recursos municipales para atender los avisos, comprobar los posibles daños y, sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Afortunadamente, las inspecciones realizadas hasta el momento no han detectado daños estructurales ni tenemos que lamentar daños personales", ha señalado Sádaba.

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La alcaldesa ha agradecido además "la rápida respuesta y coordinación de la Policía Local, los técnicos municipales y los voluntarios de Protección Civil, que han estado trabajando desde esta madrugada para revisar cada aviso y ofrecer tranquilidad y atención a nuestros vecinos".

Los servicios municipales continúan trabajando y realizando labores de seguimiento ante cualquier nueva incidencia que pudiera producirse. Desde el Ayuntamiento de Las Gabias se recomienda a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y medios de comunicación oficiales y seguir en todo momento las indicaciones y recomendaciones de los servicios de emergencias.

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