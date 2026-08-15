Polonia concluye uno de los mayores desfiles militares de su historia reciente

Guardar

Más de 2.000 militares han marchado este sábado por el centro de Varsovia en uno de los desfiles más grandes de la historia reciente de Polonia, que el primer ministro del país, Donald Tusk, ha enmarcado como un "mensaje dirigido a vecinos, amigos y enemigos" con la guerra de Ucrania como telón de fondo.

El Emjército polaco ha exhibido numerosos tipos de vehículos y equipos militares, incluidos los modernos tanques surcoreanos K2 Black Panther, 180 de los cuales fueron adquiridos en Seúl en noviembre pasado.

Además entre los aviones y helicópteros que sobrevolaron simultáneamente los tejados de la ciudad se encontraban tres aviones de combate de las Fuerzas Aéreas alemanas, en una muestra de solidaridad de los aliados de la OTAN.

"El desfile naval y el desfile militar en Varsovia son una carta abierta a nuestros vecinos, nuestros aliados y nuestros enemigos. Estamos bien preparados", ha afirmado el primer ministro Tusk. "Un Ejército fuerte, una economía sólida, fronteras seguras y alianzas fuertes son nuestra respuesta a las amenazas", ha añadido.

PUBLICIDAD

El 15 de agosto, Polonia conmemora la Batalla de Varsovia en 1920, cuando el joven estado polaco consiguió repeler a las fuerzas soviéticas La guerra polaco-soviética terminó en 1921 con el Tratado de Riga.

Las celebraciones de este año se llevaron a cabo bajo el lema "Polish SAFE - Polonia segura", en referencia al programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE) de la UE adoptado el año pasado.

A través de SAFE, la UE proporcionará hasta 150.000 millones de euros (130.000 millones de dólares) en préstamos a largo plazo para fortalecer las capacidades de defensa europeas y apoyar a la industria de defensa.

Polonia es el mayor beneficiario del programa SAFE, habiendo obtenido una asignación de casi 44.000 millones de euros.