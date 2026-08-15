'La captura' rescata figura del "héroe" y replantea el cliché televisivo de El Chapo

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Ana Báez

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Cuando el director mexicano Chava Cartas planeaba la realización de la película 'La captura', decidió alejarse de los clichés televisivos basados en el enaltecimiento del narcotráfico y replantear la figura del héroe a partir de contar la historia real de los dos policías que se jugaron la vida para encabezar la detención definitiva del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

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"Tuve una cruzada con mi productor, Francisco González Compeán, con quien desde hace ya años tenemos la misma ideología de poner en pantalla a héroes, porque nuestro país (México) necesita héroes, y es que de repente nos olvidamos de que hay gente buena también”, afirma Cartas en una entrevista con EFE.

Desde el lanzamiento en Netflix de su exitoso proyecto 'Contraataque' (2025), Cartas busca que las "figuras antagónicas", como los narcotraficantes, sean mostradas como lo que son: "seres humanos" que "comen, lloran, sufren y pueden ser capturados".

Así ocurrió con la tercera y definitiva aprehensión de El Chapo en 2016, en Los Mochis, Sinaloa, a manos de los dos policías federales protagonizados en el largometraje por Alfonso Herrera (Arturo Camarena) y Noé Hernández (Héctor Rosales), una historia a la que llegó el director a través de crónicas escritas por el periodista mexicano Héctor de Mauleón.

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"Lamentablemente, los realizadores nos hemos dedicado a presentar a estos seres antagónicos como figuras superiores y héroes; entonces, de repente, los espectadores no quieren que les hagan nada a los malos", explica en cuanto a cómo este tipo de narrativa también tiene un efecto sobre el espectro ético y moral del público.

Cartas asegura que 'La captura' no pretende convertirse en un "panfleto" para "romantizar" a las Fuerzas Armadas, pero sí ofrecer otra visión de los hechos, en un contexto en el que "no podemos emular a Estados Unidos", por la propia "implicación" que tiene en México en materia de seguridad, "ni a nadie más en el extranjero", sino encontrar una narrativa propia.

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Por ello, argumenta que, como cineastas y espectadores, vale la pena preguntarnos "qué características debe tener el ser humano para no claudicar" ante las amenazas del poder.

Bajo esa visión, sostiene que la cinta busca "la presentación del bien y de que puede ganar" para que, algún día, "mis nietos digan: quiero ser policía y no ladrón".

Aunque la historia está basada en dos agentes de policía que existen en la vida real, en la construcción del héroe siempre viene bien que intervenga un escritor de profesión, señala Cartas, haciendo referencia a Bernardo Esquinca, especializado en novela negra y que formó parte del equipo de guion de ‘La captura’.

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Esquinca explica a EFE que lleva varios años utilizando su "imaginación" como herramienta principal para llenar los huecos de la realidad en este tipo de guiones para grandes producciones.

En este caso, dice que se enfocó en retratar a dos héroes sometidos a un 'western a la mexicana', enfrentados a la "violencia, corrupción y el crimen organizado", al punto de que ambos permanecen ocultos en alguna parte del mundo porque El Chapo "vio sus caras".

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"Lo que se sabe de la realidad es muy poco, porque estas personas (los agentes) están escondidas (...) Jamás tuvimos contacto con ellas, entonces tampoco es una historia feliz, es la historia de dos héroes que se las vieron negras", revela.

En ese contexto, detalla, había que configurar a un Chapo, encarnado por Héctor Kotsifakis, en "decadencia", que ya había sido capturado previamente y contaba con un imperio (el Cartel de Sinaloa) con "muchas luchas internas".

"Seguía siendo un tipo temible, pero ya no estaba en su 'prime'”, apunta sobre la construcción de este narcotraficante de "carne y hueso", que llegó a escapar de la justicia mexicana atravesando túneles, como cuando se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano en 2015.

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'La captura' llega a Netflix el próximo 21 de agosto como una de las grandes apuestas del gigante del entretenimiento por contar historias mexicanas. EFE

(foto)