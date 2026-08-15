Qatar niega que haya capturado a tres pilotos iraníes pero confirma el hallazgo de un cuarto militar sin vida

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El Gobierno de Qatar ha desmentido tajantemente que haya capturado a tres pilotos de combate iraníes, tal y como había denunciado esta mañana el Ejército iraní, pero sí que ha confirmado el hallazgo de los restos mortales de un cuarto militar iraní que presumiblemente formaba parte de una misión de bombardeos ocurrida en marzo contra una base militar qatarí con presencia estadounidense.

"Rechazamos categóricamente estas informaciones sobre una detención y declaramos nuestra sorpresa por esta clase de declaraciones, que llaman a engaño y ocurren en medio de los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en redes sociales.

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Al Ansari relata que Qatar consiguió establecer contacto con los cuatro pilotos (según Irán, a bordo de dos aviones Suhoi Su-24 que acababan de atacar la base), intentó comunicarse con ellos "sin recibir respuesta" se tomaron "las medidas necesarias para defender el territorio de conformidad con el derecho internacional".

El portavoz no llega a decir abiertamente que Qatar derribó ambos aviones pero, el pasado 2 de marzo, el Ministerio de Defensa qatarí sí que informó de que había alcanzado dos aviones de combate iraníes. El portavoz asegura que los equipos de búsqueda y rescate del país, "que poseen una experiencia y capacidades de clase mundial, cumplieron con sus deberes al máximo en la búsqueda de los restos de los pilotos".

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Al Ansari ha confirmado que los equipos encontraron los restos mortales de uno de los pilotos y ha asegurado que "el Estado de Qatar también se comunicó con la parte iraní para coordinar la entrega de los restos de uno de los pilotos que fue encontrado, de conformidad con las disposiciones relevantes del derecho internacional humanitario".

"Qatar también emitió una invitación para que un equipo iraní visitara Qatar para ser informado sobre los detalles de las operaciones de búsqueda y rescate en abril, pero la parte iraní aún no ha respondido a la invitación", ha concluido.

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