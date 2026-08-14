Las autoridades palestinas denuncian la expulsión por la fuerza de cinco activistas italianos en Qusra

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El alcalde de la ciudad cisjordana de Qusra, Abdulazim Wadi, ha denunciado que el Ejército israelí ha expulsado por la fuerza a un grupo de activistas italianos que permanecían junto a familias palestinas "asediadas" por la violencia de los colonos en la zona.

"Activistas solidarios de organizaciones de Derechos Humanos (...) intentaron llegar a viviendas sitiadas en la zona de Ras al Ain. Lograron llegar a las inmediaciones de las casas; sin embargo, el Ejército de ocupación les impidió el acceso, les expulsó y obligó a alejarse del lugar", ha indicado la municipalidad en redes sociales.

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Asimismo, ha detallado que el momento de la expulsión se produjo cuando el grupo de activistas extranjeros se encontraba dentro de las viviendas de los residentes palestinos entregando suministros a las familias "sitiadas" desde el domingo, incluyendo agua y alimentos.

La ONG Looking the Occupation in the Eye ha informado en un comunicado que cerca de 100 activistas se acercaron a Qusra, si bien las fuerzas de seguridad les impidieron pasar mostrándoles una orden de que se había decretado este punto como "zona militar cerrada".

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"Los activistas cortaron y quitaron una estrella de David que los colonos habían colocado en el techo de una casa. Según los testimonios, unos diez colonos llegaron desde el puesto de avanzada cercano con armas largas y dispararon. Los colonos afirmaron que a los palestinos no se les permitía estar en la zona", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, la ONG explica que los colonos "tenían la intención de levantar" un asentamiento en esa vivienda durante la noche y "amenazaron con incendiar más casas en Beit Sahur". "Los soldados que estaban presentes y oyeron lo que se dijo sin reaccionar. Se trata de un terreno privado en el área C", ha denunciado.

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Por su parte, la ONG Standing Together ha detallado en otro comunicado que la electricidad en una de las viviendas "se apagó" después de que el Ejército israelí "utilizara el sistema" de la familia que allí vivía. "La ocupación y la violencia de los colonos se han convertido en parte de la vida diaria y se están cruzando más líneas rojas", ha advertido la organización.

Por el momento, ni el Ejército israelí ha dado explicaciones de forma oficial sobre lo sucedido ni el Ministerio de Exteriores italiano se ha pronunciado públicamente.