Llegan a Ucrania para ser reinhumados los restos del líder nacionalista Yevhén Konovalets

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Berlín, 14 ago (EFE).- Los restos mortales del líder nacionalista ucraniano Yevhén Konovalets, que estaban enterrados en Países Bajos, han sido trasladados a Ucrania y honrados en una ceremonia militar, según informaron medios ucranianos, antes de su reinhumación, prevista para el domingo.

En mayo ya fueron sepultados en la capital ucraniana los restos del antiguo jefe de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) Andrí Mélnik, hasta ahora enterrados en Luxemburgo, después de que el Gobierno de Volodímir Zelenski anunciase que va a repatriar a Ucrania los cuerpos de numerosos líderes y personalidades que murieron en el exilio.

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Estos actos conmemorativos han sido objeto de críticas en vista de que durante la Segunda Guerra Mundial ciertas ramas del nacionalismo ucraniano colaboraron con la Alemania nazi y también estuvieron implicadas en la matanza de civiles polacos y en especial el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha dicho que "estos no son los héroes que Europa necesita".

Tras ser recibidas el jueves con honores militares, las cenizas de Konovalets, el primer líder de la OUN, fueron transportadas a la catedral patriarcal de la Resurrección de Cristo, donde el Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano celebró una ceremonia en su honor.

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Andrí Biletski, comandante del Tercer Cuerpo y fundador de la nacionalista Brigada Azov, pronunció, según el medio Ukrainska Pravda, un discurso en el que afirmó que la actual generación de ucranianos ha de completar la tarea de Konovalets y otros antecesores: "La lucha por una Ucrania grande, poderosa y unida".

Konovalets fue líder de los Fusileros del Sich, una de las primeras unidades regulares del Ejército Popular Ucraniano durante la Guerra de Independencia ucraniana, y cofundó la Organización Militar Ucraniana, precursora de la OUN.

Más tarde dirigió ésta hasta su muerte en el exilio en Rotterdam en 1938 a manos de un agente soviético. EFE