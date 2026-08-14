La Habana expresa sus condolencias por las víctimas del naufragio de un barco en Zimbabue

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La Habana, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este viernes sus condolencias a Zimbabue por el naufragio de un barco sobrecargado en el lago Kariba, que causó la muerte a un total de 46 personas, entre ellas 18 menores.

“Sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Zimbabwe por las víctimas provocadas por el naufragio de un ferry en el lago Kariba. Las hacemos extensivas a los familiares y allegados de los fallecidos”, expresó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales esta jornada.

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El naufragio se registró el pasado martes cuando una embarcación de la Agencia de Desarrollo de Infraestructura Rural (RIDA) viajaba entre las localidades de Chalala y Kariba.

Según un comunicado de la Policía de la República de Zimbabue (ZRP, en inglés), entre los 46 fallecidos cuya identidad ha sido confirmada figuran 26 adultos (20 mujeres y 6 hombres) y 18 menores (9 niñas y 9 niños), entre ellos niños pequeños de entre uno y cinco años. Otras dos personas no han sido todavía identificadas.

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Tras la tragedia, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró formalmente el estado de desastre para movilizar recursos del Ejército, buzos de la policía y aeronaves privadas.

El lago Kariba es el mayor embalse artificial del mundo por volumen, con una capacidad de unos 180 kilómetros cúbicos, y fue creado a raíz de la construcción de la presa homónima, levantada entre 1956 y 1959 sobre el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

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Esta masa de agua constituye una vía de transporte clave en la región, además de abastecer a la Central Hidroeléctrica de Kariba. EFE