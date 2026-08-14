Italia activa paquetes de ayuda humanitaria a Colombia por valor de 4,5 millones de euros

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Roma, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Italia ha autorizado un paquete de ayuda humanitaria y diversos proyectos en colaboración con organismos internacionales por valor de 4,5 millones de euros para apoyar la recuperación de Colombia tras el devastador terremoto que se ha cobrado 285 vidas y más de 370 desaparecidos.

"El objetivo es contribuir a la respuesta inicial de emergencia y promover la rápida recuperación socioeconómica de las regiones afectadas", indicó este viernes en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

Por un lado, el ministerio que dirige Antonio Tajani ha dado luz verde a una serie de intervenciones multilaterales por un valor total de 1,5 millones de euros que se pondrán en marcha en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo también está considerando la entrega de ayuda humanitaria a través de la red logística de la ONU.

Otros proyectos por un valor total de 3 millones de euros se destinarán a fortalecer la resiliencia de las comunidades y apoyar su rápida recuperación.

En estos casos se implementarán a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, en asociación con organizaciones de la sociedad civil "en función de la evolución de la situación sobre el terreno y las prioridades identificadas junto con las autoridades locales y los socios internacionales".

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La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de 3.975 heridos, 102.262 personas de 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas. EFE

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